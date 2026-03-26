Universidad Católica: estudiantes declaran paro y exigen renuncia del decano de Medicina

Siguen en pie de guerra los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica, que exigen la renuncia de su decano, el doctor Rafael Figueredo Grijalba, a quien acusan de supuestos malos tratos hacia docentes y directivos, que renunciaron en masa.

Los estudiantes, declararon esta tarde un “paro total” de actividades académicas, incluyendo las clases, no marcado de asistencia y la suspensión de exámenes. La medida se mantendrá vigente hasta tanto se obtengan respuestas concretas por parte de las autoridades correspondientes, según indicaron.

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Los jóvenes ya vienen realizando sentatas desde la semana pasada, pidiendo la salida de Figueredo Grijalba, cuando cuatro directores de la Facultad, con más de 15 años de antigüedad, decidieron renunciar a sus cargos por estos presuntos malos tratos de su parte.

Habrían designado como director a doctor denunciado por violencia intrafamiliar

Los estudiantes también denunciaron que el decano Figueredo, nombró al doctor Édgar Chaparro, como nuevo director de Ciencias Básicas de Medicina UCA.

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Chaparro había sido denunciado por violencia intrafamiliar en 2018 y a raíz de esta causa, debió presentar su renuncia al cargo de directo del Hospital distrital de Villa Elisa, cuando Julio Mazzoleni era ministro de Salud Pública.

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Circula en grupos de Whatsapp de estudiantes, un supuesto mensaje del médico hacia los estudiantes, divulgado ayer, miércoles 25 de marzo.

Supuesta versión de nuevo director

“Me dirijo a ustedes tras haber asumido en la víspera la Dirección del Departamento de Ciencias Básicas. No soy un desconocido para esta Facultad; llevo 9 años como docente de Anatomía en esta casa de estudios, compartiendo aulas y formación con cientos de ustedes que hoy son mis alumnos o colegas”, dice parte del mensaje que Chaparro habría reenviado a través de Whatsapp.

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Sobre las denuncias en su contra, el médico dice en el mensaje que se le atribuye: “me veo en la necesidad de expresar mi profunda preocupación ante la intención de ciertos sectores de utilizar como herramienta de presión un episodio de mi vida privada ocurrido hace 8 años, coincidente con mi asunción en la dirección del Hospital de Villa Elisa”.

Afirma que aquel fue un ataque de “naturaleza política” orquestado en su momento para desestabilizar su gestión. “Fue un proceso que no tuvo sentencia alguna, que fue debidamente aclarado ante la justicia y que hoy es un capítulo cerrado y sanado en el seno de mi familia”, remarca.

Sin respuestas del rector de la Católica

Intentamos contactar sobre el conflicto en Medicina con rector de la UC, el presbítero Cristino Bohnert, pero no responde a nuestros mensajes y llamados a su teléfono celular.

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El rector se reunió con el decano Figueredo el martes pasado, en la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud, en el campus Santa Librada del barrio Republicano de Asunción. Luego del encuentro, se habría tomado la decisión de que Chaparro siga en el cargo, pese a los reclamos de los alumnos.

Los docentes de Medicina de la universidad también emitieron un comunicado, la semana pasada, en apoyo a los jóvenes. De hecho, la Asociación de Profesores de Ciencias de la Salud de la UC apoya oficialmente las medidas de fuerza exigiendo la renuncia del decano.

Intentamos comunicarnos con el decano Figueredo, pero desde la Facultad de Ciencias de la Salud indicaron que no se encontraba en la sede. Estamos abiertos a recibir su versión cuando lo considere.