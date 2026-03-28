Catedral de San Lorenzo y plaza Cerro Corá, en mal estado a un día del Domingo de Ramos

El predio del templo de la Catedral de San Lorenzo y su explanada, tradicional punto de encuentro de fieles católicos, se encuentran intransitables a raíz de los trabajos encarados por la Municipalidad.

Esta situación obligó a trasladar las celebraciones religiosas a la parte posterior del templo.

En la plaza Cerro Corá se realizaron desmontes de pisos, bancos y juegos infantiles, y además de que en todas partes hay cúmulos de materiales de construcción.

El lugar se encuentra en plena refacción, lo que genera críticas por el estado en que quedó el espacio público.

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Pobladores cuestionan la ejecución de las obras y señalan que los pisos tipo paver se han colocado sin un estudio de suelo adecuado.

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Afirman que esto provoca desniveles visibles, situación que también se observa en otros puntos de la ciudad donde se implementa este tipo de pavimento.

Asimismo, los sanlorenzanos advierten sobre la reducción de árboles en la plaza.

Según indicaron, anteriormente el sitio contaba con mayor cantidad de ejemplares, por lo que piden un mayor control ambiental en el marco de las intervenciones encaradas por la comuna.

Mientras que la explanada del templo, y los jardines de la iglesia están irreconocibles.

Según, las autoridades municipales todo fue removido para introducir mejoras.

El lugar muestra un estado de abandono y es invadido por personas en situación de calle.

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Según el ID 459104 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Municipalidad de San Lorenzo firmó el 25 de marzo un contrato con la firma Compañía de Construcciones Civiles S.A. para la renovación de la plaza Cerro Corá y sus alrededores.

El contrato, de carácter plurianual, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.

La adjudicación fue por un monto de G. 12.000 millones e incluye también mejoras en el entorno de la Catedral de San Lorenzo.

El obispo de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo, señaló que solicitaron a la Municipalidad un informe detallado sobre las obras.

Indicó que confían en que los trabajos concluirán en buenas condiciones y destacó la necesidad de intervenir el templo.

Refirió que la Catedral presenta goteras y fisuras en varias partes del techo.

“Hay goteras, fisuras, y humedad en distintos sectores. Urge una intervención”, refirió.

Mencionó que las alas del edificio están en las mismas condiciones y que deben ser refaccionadas.

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Obras serán concluidas

Por su parte, el intendente Felipe Salomón (ANR-HC) aseguró que, “las obras continúan y no se dejarán en malas condiciones. Existe el compromiso de culminar los trabajos en breve y de todo lo ejecutado aún puede ser corregido”.

En cuanto a los árboles, el jefe comunal indicó que fueron retirados seis ejemplares que no podían ser recuperados.

Añadió que las obras tendrían un plazo aproximado de un mes para su conclusión, según lo previsto por la administración municipal.