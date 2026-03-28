Educación Inclusiva: Asunción será sede del 1er Congreso Iberoamericano

Del 9 al 11 de abril de 2026, Asunción será el epicentro de la transformación educativa regional, al albergar el 1er Congreso Iberoamericano sobre Educación Inclusiva como Movimiento Social.

La cita internacional convocará a familias, docentes, estudiantes, investigadores, profesionales, organizaciones sociales y tomadores de decisiones, en una apuesta por consolidar la inclusión educativa como un verdadero movimiento ciudadano. Se espera la participación presencial de unas 1.000 personas, además de una audiencia internacional que seguirá las jornadas vía streaming.

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El movimiento iberoamericano “Quererla es Crearla”, auspiciado por la UNESCO y la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), nació en 2018 en la Universidad de Málaga, España, como una iniciativa de investigación y acción social. Desde entonces, se ha expandido por América Latina promoviendo procesos participativos de diagnóstico y transformación educativa.

Paraguay no solo será anfitrión, sino protagonista. A través de la Federación Juntos por la Inclusión, el país ha impulsado el Movimiento IÓN, surgido tras el Congreso IÓN 2023 y consolidado como referente regional en acciones que integran educación, salud, deporte y cultura con enfoque inclusivo. Esta experiencia nacional será una de las bases para el intercambio de buenas prácticas y aprendizajes entre los países participantes.

Educación inclusiva e investigación ciudadana

El proceso que impulsa el movimiento se basa en una metodología de investigación ciudadana. En cada país se desarrollan workshops y asambleas participativas donde la ciudadanía evalúa barreras, identifica desafíos y propone soluciones desde sus propias experiencias. La premisa es clara: transformar los sistemas educativos escuchando las voces de quienes viven día a día la inclusión o la exclusión en las aulas.

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Entre los principales objetivos del Congreso figuran compartir diagnósticos nacionales para detectar barreras y buenas prácticas, fortalecer una Red Internacional de Escuelas por la Inclusión y la Equidad, e impulsar mejoras en políticas públicas, culturas institucionales y prácticas pedagógicas en toda Iberoamérica.

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Además de Paraguay y España, participarán delegaciones de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia y Cuba.

El recorrido regional se remonta a 2017, con el Programa para la Promoción de la Educación Inclusiva en las Américas de la OEA, donde participaron actores de Chile, Argentina, Paraguay y España. Más recientemente, en noviembre de 2024, la experiencia fue presentada en Bolivia ante ministerios de Educación iberoamericanos, en el marco de la RIINEE, coordinada por España junto con la UNESCO y la AECID.

Hacia una sociedad inclusiva

El Congreso está dirigido a instituciones educativas públicas y privadas, equipos técnicos, universidades, organizaciones comunitarias y responsables de políticas educativas. La meta es consolidar una comunidad activa que no solo reflexione, sino que actúe de manera coordinada para garantizar el derecho a la educación sin discriminaciones.

Bajo el lema de avanzar “hacia una sociedad inclusiva”, el evento busca dejar capacidad instalada y compromisos concretos. Para los organizadores, la inclusión no es únicamente un concepto pedagógico, sino una construcción social que exige participación, corresponsabilidad y voluntad política.

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Más información sobre el Congreso y el programa completo está disponible en el sitio web oficial creemoseducacioninclusiva.com/congreso-iberoamericano y en las redes sociales de la Federación Juntos por la Inclusión.

Paraguay, al asumir la sede de este encuentro iberoamericano, se posiciona como actor clave en la construcción de una educación que abrace la diversidad y garantice oportunidades reales para todos.