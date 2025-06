MEC y la Educación Inclusiva: estas son las propuestas para gremios y organizaciones

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), presentó sus propuestas buscando contrarrestar las críticas de los gremios docentes, ante la falta de cumplimiento de las normativas vigentes sobre Educación Inclusiva.

Estas proposiciones también fueron planteadas ante representantes de organizaciones de la sociedad civil, que exigieron “no retroceder en derechos”, durante un conversatorio realizado el pasado jueves 6 de junio, con el ministro de Educación, Luis Ramírez, que actualmente se encuentra de gira por Italia.

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - SN), había incluso pedido la suspensión temporal de la Ley N° 5.126 de Educación Inclusiva, aunque luego se retractó. “Pedimos que se cumpla la ley, con mejor infraestructura, dotar de equipos técnicos a las instituciones educativas y con capacitaciones presenciales para los docentes”, dijo Édgar Martínez, representante de este sindicato.

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), mantiene su postura de crear secciones separadas, dentro de las mismas instituciones educativas, pero dirigidas exclusivamente a estudiantes con discapacidad. Esta opción fue descartada por el MEC y por las organizaciones.

Lo que plantea el MEC para la inclusión en las escuelas

La directora general de Educación Inclusiva, Digna Gauto, quien estuvo presente en las reuniones con organizaciones y con los sindicatos, expresó que una de las posibilidades que plantean desde el MEC, es habilitar más Centros de Apoyo a la Inclusión (CAI), para el 2026. Actualmente, funcionan 83 centros en todo el país, de los que solo 36 son públicos.

Sin embargo, no hay claridad sobre la cantidad de CAI que se quieren instalar. Gabriel Espínola, de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - SN), aseguró que -según información a la que accedieron- se requieren de tres CAI en cada uno de los distritos. “Por lo menos queremos pedir 100 centros para el año que viene”, manifestó.

El MEC también solicitará, en el anteproyecto de presupuesto ante el Ministerio de Economía, la contratación de 2.000 profesionales, como psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos y otros, para conformar equipos técnicos en los CAI, en escuelas especiales y en instituciones educativas que fungen como centros de área.

Capacitaciones a docentes

“Nosotros también queremos mejorar y aumentar las capacitaciones, primero para que se comprenda todo el proceso de inclusión, dejar claro todo el enfoque, preparar más materiales y que las formaciones sean también presenciales, pero sin descartar las virtuales, que de hecho tenemos algunas en nuestras plataformas”, aseguró Digna Gauto.

Sobre este punto, tampoco cuentan con mayores detalles sobre cuántas capacitaciones se planean, y a cuántos educadores alcanzarán para el presente año lectivo y para el 2026.

El otro desafío que tienen en el MEC, según dijo Gauto, es contar con la participación y guiar a las familias para la educación integral de los estudiantes. “Los alumnos pasan cuatro horas en la escuela y veinte horas en la casa, entonces, por eso decimos que la educación es responsabilidad de todos y todos tenemos que participar”, señaló.

Propuestas no son suficientes, dicen gremios de docentes

El profesor Édgar Martínez, de la Otep - SN, aseguró que todo lo que escucharon del MEC como planteamientos para la educación inclusiva, no alcanza para rellenar las demandas que tienen en el sector.

“Claramente no es suficiente, partiendo de que no hay presupuesto para contratar a más personal técnico y, para contar con capacitaciones en inclusión que nos brinden herramientas. Todas son propuestas, pero no tenemos números concretos para el 2026”, apuntó.

Gabriel Espínola, de la Otep - Auténtica, expresó que si los contratos de los profesionales son similares a los de las maestras mochileras y otros rubros, que deben renovarse cada año, sin generar estabilidad, pueden darse situaciones de precarización, lo que también afecta al sector.