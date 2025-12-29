MEC presentará estudio sobre educación inclusiva en Paraguay

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) presentará un nuevo informe sobre educación inclusiva en Paraguay, elaborado por el centro de investigaciones Innocenti de la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), con sede en Italia.

La investigación será lanzada en enero, según anunció la Dirección General de Educación Inclusiva, a cargo de Digna Gauto.

Gauto aseguró que el estudio es importante debido a que ya tiene vigencia el Plan Nacional de Atención Educativa para Estudiantes con TEA (PLANATEA), de carácter obligatorio para instituciones educativas de gestión pública, privada y privada subvencionada, en todo el territorio nacional.

“El informe habla justamente de la debilidad que hay en la formación docente, porque todo lo que son los trastornos del neurodesarrollo no estaban en el currículum en la formación inicialmente”, explicó la funcionaria. Indicó que, además, en otras profesiones tampoco existe esta formación, es decir no es exclusiva la falta en la docencia. “Una médica nos decía que ellos tampoco tienen estas capacitaciones para atender al neurodesarrollo”, remarcó.

Lo que dice la investigación

Parte del estudio del centro Innocenti de Unicef indica, además de la debilidad en la formación docente en distintos niveles, que los profesores de 0 a 15 años de antigüedad son “menos reacios” a capacitarse en educación inclusiva o conocen algo de educación inclusiva, según dijo Digna Gauto.

“Y nuestro gran desafío son los docentes que tienen de 15 años (de antigüedad) para arriba, hasta 28 años de servicio, donde en su formación inicialmente no tenían ese tipo de contenido”, explicó.

Según datos del Ministerio, justamente los educadores de 15 a 28 años de antigüedad son los que copan el sistema educativo actualmente. Entre el 70% y el 80% de los profesores que están aula actualmente, están dentro de este rango de antigüedad.

Gauto remarcó que actualmente ya cuentan con módulos en educación inclusiva en Institutos de Formación Docente (IFD), pero que además organizan cursos presenciales y en plataformas para los educadores que ya están en servicio.

MEC, forzado a incluir

El MEC se vio en apuros a inicios de este 2025 luego de plantear cambios en la resolución 376/25 de apoyo técnico para atender a estudiantes con necesidades de apoyo específico y en la Ley 5.136 de Educación Inclusiva, tras propuestas de gremios docentes que apuntaban a la nula gestión de la cartera en esta materia.

Las propuestas generaron preocupación en las familias y asociaciones de estudiantes del sector inclusivo, lo que obligó al MEC a crear una mesa de trabajo sobre educación inclusiva.

“Nos traía la idea el viceministro de Educación Superior, David Velázquez, de 12 años de una ley que también tiene que ser revisada, porque en 12 años el contexto cambia mucho, y también tenemos que mirar si hay elementos para revisar la ley. Esa mesa de trabajo va a ocuparse de eso”, había manifestado en ese entonces el ministro de Educación, Luis Ramírez.