Honor Colorado lanza candidatura de “Pincho” Maidana en Santa María

El movimiento interno del Partido Colorado, Honor Colorado (HC), a través de un acto político, oficializó la precandidatura a la intendencia municipal de Derlis “Pincho” Maidana (ANR – HC). HC aspira a triunfar en los 10 distritos de Misiones en las internas del 7 de junio próximo, señaló el senador cartista Derlis Maidana.

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En el evento desarrollado en el predio de la Seccional Colorada “Don Nilfio Maidana”, estuvieron presentes el senador Derlis Maidana, padre del candidato; el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR – arrecheista); también el diputado José Rodríguez (ANR), concejales departamentales y distritales; y el consejero de Yacyretá, Michel Flores. Durante la actividad también se oficializó la lista de los 12 precandidatos a concejales municipales de Santa María de Fe.

Durante su discurso, el integrante de la Cámara Alta, Maidana, indicó que el Movimiento Honor Colorado ganará el 7 de junio en los 10 distritos de Misiones, que no se preocupa por lo que pueda pasar con los ocho municipios en poder de la ANR porque volverán a ganar en ellos, pero el objetivo de los dirigentes departamentales es hacerle intendentes al actual concejal municipal de Santa Rosa, Misiones, Ignacio Segovia (ANR), y a Francisco Acosta (ANR – HC) del distrito de San Patricio, Misiones. Además, declaró que la intención del Partido Colorado es que en 2028 retener la gobernación de Misiones, y también ganar la presidencia de la República del Paraguay.

Por su parte, el diputado José Rodríguez señaló que está seguro de que con el movimiento Honor Colorado lograrán un gran triunfo en Asunción y en todos los distritos del Departamento Central, y que volverán a coloradizar los 17 departamentos de la República.

La candidatura a intendente de Santa María se definirá en una interna entre los movimientos HC y Añetete, representado por el precandidato Alberto Mancuello (ANR – Añetete).

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