Video: pasajeros sufren el paro de buses

Pese a que e Viceministerio de Transporte (VMT) haya advertido que las empresas que decidan ir a paro desde este sábado se exponen a sanciones económicas, la regulada, o directamente, no salida de buses es evidente hoy.

Según la cartera estatal, que el servicio de transporte público fue declarado “imprescindible” por ley y no puede ser interrumpido, mientras que la postura de los empresarios es que no pueden solventar los costos ante la última suba del combustible.

Asimismo, a la postura del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) se sumó la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), quienes también rechazaron el pago de US$ 3,1 millones en concepto de compensaciones anunciado por el Gobierno.

Personas sufren el paro

En distintos puntos de la capital o el área Central, durante la mañana de este sábado, día en el que muchas personas utilizan el servicio de transporte público y que generalmente dispone de menos unidades los fines de semana, la cantidad de pasajeros que aguarda algún bus, con la esperanza de que aparezca alguno, es evidente a simple vista ya que la presencia de buses es casi nula.

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