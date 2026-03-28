Semana Santa: comerciantes auguran buenas ventas en la Feria Municipal “La Placita” de Encarnación

En la Feria Municipal La Placita de Encarnación, los vendedores destacan la importante afluencia de personas que de a poco se preparan para la conmemoración de la Semana Santa. El flujo de compradores aumentó la última semana y esperan que mejore para la próxima semana.

La comerciante Mirta Paredes manifestó que “hay buenas ventas, en especial la última semana, pero esperamos que la próxima aumente, porque la gente es muy de última hora”, indicó.

Entre los productos más vendidos están los ingredientes típicos de la chipa, como el almidón, la harina de maíz, el queso Paraguay, la grasa de cerdo y la manteca.

Según el monitoreo realizado por la Oficina de Defensa al Consumidor de la Municipalidad de Encarnación, el queso Paraguay tenía un precio de entre G. 35.000 y G. 56.000 en los supermercados a enero de este año. Para marzo, el precio oscila entre G. 36.000 y G. 42.000 hasta la primera quincena del mes. En la Feria Municipal se evidencia un incremento para esta semana, ya que se mantiene en G. 43.000 como precio de referencia, que suele ser el más bajo del mercado.

En el caso del huevo, se evidenció un aumento. En enero oscilaba en supermercados entre G. 22.500 y G. 37.500, mientras que en la primera quincena de marzo entre G. 27.000 y G. 35.000. En la feria municipal, el precio de referencia para Semana Santa es de G. 28.000.

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Venta de Ramos

Los vendedores de ramos destacaron que, como cada año, se evidencia una buena venta de los mismos. Estiman que cada emprendedor vende entre 100 y 150 ramos.

El ramo de palma que se bendice en Paraguay durante el Domingo de Ramos es el pindó karai, elaborado con hojas de la palmera nativa pindó. Es un trenzado artesanal, a menudo decorado con hierbas aromáticas y medicinales, que simboliza la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Las hierbas más demandadas en los mismos serían la marcela, el romero, siempreviva, ruda, eucalipto, hojas de yerba y el penacho, según detalló Silvina Pavón, quien cada año realiza los ramos desde el barrio San Antonio Ypecurú y los comercializa en “La Placita”.

Los precios para este año aumentaron debido a que los insumos los consiguen más caros, detalló. Los ramos se venden a G. 20.000, manifestó.

Sobre el tejido de la hoja de palma, indicó que se trata de una tradición familiar. “No es complicado, desde chica ya practicábamos con mi familia y cuando sabes hacer, ya es todo más rápido”, refirió la artesana.