“Chipa Apo” reunió a pobladores y turistas en Eusebio Ayala

El evento se realizó el sábado 28 de marzo y contó con una notable concurrencia de pobladores y turistas que se acercaron a disfrutar de la preparación y degustación del chipá. Durante la jornada, los alumnos del Instituto de Formación Docente participaron activamente en todo el proceso: prepararon la masa, la amasaron en el lugar y la cocinaron en el tradicional tatakua, trabajando por turnos hasta el mediodía.

Los visitantes probaron las chipas recién horneadas con entusiasmo, mientras aprendían sobre esta tradición gastronómica que forma parte de la identidad cultural del distrito.

También estuvieron presentes los representantes y dueños de chiperías de la zona, entre ellos María Ana López y otras emprendedoras de Eusebio Ayala, quienes compartieron su experiencia en la elaboración del alimento y contribuyeron al carácter participativo de la jornada.

Actividad de interés distrital

La actividad fue declarada de interés distrital por la Junta Departamental, lo que resalta la importancia de promover tradiciones gastronómicas como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

Almide Alcaraz, propulsor cultural de Eusebio Ayala, destacó que este tipo de actividades permite rescatar y difundir esta tradición típica en el marco de la Semana Santa, promoviendo la identidad local y el trabajo conjunto entre instituciones educativas, autoridades y productores.

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Por su parte, el profesor Diego Diarte también admiró la iniciativa del chipa apo y se unió a la preparación junto a las familias y jóvenes. Resaltó que participó con alegría en cada etapa del proceso, desde amasar la masa hasta cocinarla en el tradicional tatakua.

“Es hermoso ver cómo tradiciones como esta unen a la comunidad y mantienen viva nuestra cultura”, enfatizó Diarte.

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Chipa Rape el Miércoles Santo

Para quienes no pudieron participar de la actividad del sábado, el Miércoles Santo 1 de abril, a partir de las 9:00, se realizará un recorrido especial por cuatro de las chiperías más representativas de la región, en el marco de la celebración de la tradicional Chipa Rapé. Durante esa jornada, los participantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca los secretos de su elaboración, descubrir cómo se prepara cada masa de manera artesanal y cómo se cocina cuidadosamente en los tradicionales hornos. Además, podrán degustar distintas variedades de chipa, conversar con los chiperos sobre sus técnicas, y sumergirse en un ambiente cargado de historia que pone en valor la importancia de esta herencia gastronómica para la comunidad.

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