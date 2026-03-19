Escapada de Semana Santa a Cordillera: Atyrá, Tobatí y San Bernardino

El complejo turístico Marianela, en Atyrá, se presenta como una de las principales opciones para quienes buscan tranquilidad. Este espacio es ideal para el turismo interno, ya que ofrece un entorno natural cuidado, con amplias áreas verdes, rincones para el descanso y una propuesta que integra arte y naturaleza. El lugar transmite una profunda sensación de paz, convirtiéndose en un refugio perfecto para desconectarse de la rutina y compartir momentos en familia o con amigos.

Sus espacios abiertos y detalles arquitectónicos hacen del sitio atractivo tanto para el esparcimiento como para la contemplación. Además, es frecuentado por visitantes que buscan tomar fotografías o simplemente disfrutar del silencio y el aire puro característico de la zona.

El complejo abre sus puertas de martes a domingo en dos turnos: de 07:00 a 11:30 y de 13:00 a 17:00, permaneciendo cerrado los días lunes.

El acceso es gratuito para quienes ingresan en vehículos particulares, mientras que los buses abonan una tarifa de G. 150.000, lo que lo convierte en una alternativa accesible para distintos públicos.

Lea más: Expo Artesanías se realizará en Tobatí durante Semana Santa

Tobatí

Otra de las propuestas destacadas se encuentra en Tobatí, específicamente en el kilómetro 65, donde está ubicado el Castillo Caballero Templario. Este singular atractivo transporta a los visitantes a la época medieval y se ha vuelto ampliamente conocido por su imponente figura de dragón, creada por el artista tobateño Gervacio Cáceres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La escultura, elaborada en cemento y metal, simboliza la lucha entre el bien y el mal, y se ha convertido en el ícono principal del lugar, despertando la curiosidad de turistas nacionales e internacionales. El castillo ofrece además un recorrido por senderos que conducen a miradores con vistas panorámicas de los cerros, ideales para quienes buscan una experiencia de contacto directo con la naturaleza.

El predio también permite realizar actividades como picnic, camping y sesiones fotográficas, siendo un espacio versátil para distintos tipos de visitantes. Los propietarios habilitaron un paseo ecológico, aprovechando la amplitud del lugar para ofrecer un ambiente seguro, al aire libre y en armonía con el entorno.

Entre sus principales atractivos se encuentran el museo medieval de los templarios, el senderismo, un arroyo natural dentro del predio, así como actividades de aventura como rapel, tirolesa y tiro al blanco con arco. El sitio cuenta además con infraestructura adecuada, como estacionamiento y sanitarios modernos, y permite el ingreso con mascotas, alimentos y bebidas.

El castillo abre todos los días de 07:00 a 19:00.

La entrada tiene un costo de G. 25.000 por personas adultas, mientras que los niños menores de 12 años ingresan gratis.

San Bernardino

Por su parte, en San Bernardino, en el predio de la playa Rotonda, se encuentra Aventura Xtrema, una propuesta pensada para quienes buscan adrenalina y actividades al aire libre.

El lugar ofrece circuitos de arborismo con 10 recorridos diferentes que incluyen obstáculos en altura y una emocionante tirolesa.

Estas actividades están diseñadas para todas las edades y niveles de experiencia, y se desarrollan bajo la supervisión de guías especializados, con equipos de seguridad que garantizan una experiencia confiable y divertida.

El costo para acceder a estos circuitos es de G. 90.000 por persona. Es una alternativa ideal para grupos de amigos, familias o turistas que desean vivir una experiencia distinta en contacto con la naturaleza.

Con estas y otras múltiples propuestas, el departamento de Cordillera se posiciona como uno de los destinos más completos para el turismo interno durante la Semana Santa, con opciones que van desde la tranquilidad y el descanso hasta la aventura y la exploración en escenarios naturales únicos del país.

Lea más: América, turismo de emociones infinitas