Domingo de Ramos: Iglesia condena la guerra y la muerte de civiles inocentes

Con la tradicional bendición de las palmas, el cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, presidió esta mañana la misa del Domingo de Ramos en la Catedral Metropolitana, para así dar inicio a la Semana Santa.

Los fieles católicos participaron masivamente y con las palmas en alto de la celebración eucarística. La ceremonia comenzó en la explanada de la Catedral, donde los ramos fueron bendecidos por Martínez y otros sacerdotes que acompañaron la misa.

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Luego de esta consagración, se representó el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén con la entrada de una imagen del hijo de Dios, montado en un burro, como sucedió en aquel entonces, según indica la tradición católica apostólica romana.

El mensaje del cardenal contra la guerra

En su homilía, el cardenal Adalberto Martínez habló sobre las realidades que se ven hoy en el mundo, como las guerras, los enfrentamientos y la violencia.

“Se lanzan misiles y bombas contra pueblos enteros, donde mueren civiles inocentes, y se excusan diciendo que son daños colaterales. Pero para Dios no existen daños colaterales. Cada vida es sagrada. Cada persona es amada por Dios. Ese no es el espíritu del Mesías. Ese no es el camino de Cristo”, apuntó.

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A continuación, expresó que Jesús muestra otro camino. “Él supera la ley del talión, han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente; pero yo les digo que él nos invita a sanar las heridas del corazón, a romper la lógica de la violencia, a vencer el mal con el bien. Él no responde al odio con odio, sino con amor; no responde a la violencia con violencia, sino con entrega”, remarcó.

Cardenal, contra los “falsos mesías”

El arzobispo de Asunción también se refirió a quienes abogan por las guerras y la destrucción como los “falsos mesías”.

“Hoy también podemos preguntarnos qué entienden algunos, religiosos o no religiosos, sobre el significado de Mesías. Porque hay muchos mesianismos, mesías falsos, estafadores de la verdad; que se creen salvadores y portadores de salvación, pero que son emisarios de destrucción”, afirmó Martínez. Agregó que estos son quienes se sientan en tronos para “mandar, ordenar, juzgar y condenar”.

Martínez insistió en que hay que mirar a Jesús que “se presenta como Rey de la paz, mientras a su alrededor se prepara la guerra. Él, que permanece firme en la mansedumbre, mientras los demás se agitan en la violencia”.

Anteriores mensajes del cardenal contra la guerra

En su homilía del quinto Domingo de Cuaresma, la semana pasada, y en la del Viernes de Dolores, el cardenal condenó también la situación actual de la guerra en Oriente Medio, asegurando que “Paraguay no puede quedar indiferente ante tanta muerte y destrucción y mucho menos justificarla y apoyarla”.

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Sin embargo, el presidente de la República, Santiago Peña, reiteró en múltiples ocasiones su apoyo a Israel, que mantiene desde hace más de un año una guerra con Hamás, en Palestina.

Además, Peña reafirma su apoyo incondicional a la administración del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, en conflicto bélico actualmente con Irán.