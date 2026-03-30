Afirman que ampliar toma de agua no soluciona crisis de abastecimiento en Ayolas

El dirigente barrial manifestó que en su momento había conversado con el responsable de la Planta de Agua de la EBY, Miguel Rodríguez. En esa ocasión, le expuso la necesidad de fortalecer la infraestructura destinada al acopio, tratamiento y distribución del agua potable. Según explicó, esta situación afecta tanto a barrios como a compañías de Ayolas, donde el servicio a cargo de Yacyretá presenta deficiencias recurrentes.

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De acuerdo con consultas realizadas a especialistas en la materia, Amarilla indicó que una de las prioridades debería ser la ampliación de la pileta de aquietamiento, donde se realiza el tratamiento del agua. Posteriormente, el líquido es derivado a los tanques para su distribución a través de la red. En ese sentido, advirtió que de poco sirve aumentar la extracción desde el río Paraná si la capacidad de almacenamiento se mantiene sin cambios.

Asimismo, sostuvo que la red de distribución requiere una renovación urgente, ya que en muchos casos presenta deterioros que derivan en roturas frecuentes. Estas fallas obligan a interrumpir el suministro, afectando a amplios sectores de la población. A la par, consideró necesario avanzar en la construcción de nuevas redes y en la instalación de más tanques elevados para mejorar el servicio.

Amarilla también mencionó que con la llegada del otoño se registra una disminución en el consumo de agua, debido a que se reduce el uso en actividades como el llenado de piletas y el riego de plantas. Este escenario representa, según dijo, una oportunidad para encarar mejoras estructurales. Insistió en que se debe aprovechar este periodo antes de la próxima temporada de verano.

Finalmente, expresó que el reclamo por un servicio eficiente de agua potable es una demanda histórica de la ciudadanía. Lamentó que las respuestas lleguen de manera lenta y señaló que una ciudad con perfil turístico no puede permitirse carecer de un servicio básico. “No podemos aspirar a ser una ciudad veraniega si no contamos con algo esencial como el agua potable”, afirmó.

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