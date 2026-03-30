De la cárcel al taller: “El Chapi” logra libertad condicional y emprende su propio negocio

Se trata de Ever González (40), quien cumplía una condena de 8 años y fue beneficiado con libertad condicional, iniciando una nueva etapa laboral en el barrio San Rafael de San Pedro de Ycuamandyyú, donde abrió su taller de chapería y pintura denominado “El Chapi”.

El ahora emprendedor relató que durante su reclusión trabajó intensamente, logró captar clientes y perfeccionar su oficio, lo que le permitió proyectarse y apostar por un negocio propio tras recuperar su libertad.

Asimismo, explicó que dentro del penal realizaba trabajos con materiales proveídos por colaboradores y autoridades, llegando incluso a pintar patrulleras de forma gratuita y colaborar en la reparación de una ambulancia del Hospital Regional.

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No obstante, señaló que la reparación del móvil sanitario quedó inconclusa, ya que al momento de obtener su libertad aún faltaban trabajos finales como pintura, por lo que el vehículo permanece dentro de la cárcel.

Pese a ello, González aseguró que mantiene contacto con los responsables y está dispuesto a continuar con la reparación desde su taller, aunque advirtió que el vehículo requiere inversión por tratarse de un modelo más moderno.

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Hospital de San Pedro, con capacidad mínima tras accidentes y falta de ambulancias

El Hospital Regional de San Pedro de Ycuamandyyú enfrenta una crítica situación al quedar prácticamente sin ambulancias operativas, tras una serie de accidentes y una reparación que quedó inconclusa.

El problema se originó en septiembre de 2024, cuando la única ambulancia en condiciones sufrió un accidente fatal sobre la ruta PY11, en la zona de Yatebó, dejando como saldo la muerte de un motociclista y la destrucción del vehículo.

La unidad fue trasladada a la penitenciaría para su reparación por parte de un recluso con conocimientos en chapería, como parte de su proceso de reinserción. Sin embargo, el interno obtuvo su libertad antes de concluir el trabajo, dejando el móvil a medio reparar.

Posteriormente, mediante gestiones del Ministerio de Salud, se incorporó una nueva ambulancia al servicio, pero esta también se vio involucrada recientemente en otro accidente fatal sobre la ruta PY11, en la zona de Aguaraymí.

En ese hecho, un peatón de 60 años perdió la vida tras ser embestido por la ambulancia, que trasladaba a una paciente embarazada, quedando nuevamente el sistema con recursos limitados.

Actualmente, el hospital opera con capacidad mínima para traslados de emergencia, dependiendo del esfuerzo del personal de salud en un contexto de precariedad.

La situación evidencia que la crisis del sistema sanitario en el departamento persiste, marcada por la falta de recursos, infraestructura deficiente y respuestas tardías, mientras trabajadores y ciudadanía continúan sosteniendo el servicio en condiciones adversas.