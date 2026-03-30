La crisis económica no frena la preparación de la chipa en Semana Santa

El comerciante Hermes Montiel dijo que, últimamente, el volumen de las ventas disminuyó debido a la crisis económica que atraviesa el país. Los precios de las mercaderías aumentan constantemente, principalmente por el incremento del costo del combustible, agregó. Además, la distancia entre la ruta PY 1 y Ayolas eleva la cotización de los productos en comparación con otras ciudades, según su análisis.

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En Ayolas, la crisis económica se percibe con fuerza desde hace meses, ya que la pesca, pilar fundamental de la economía local, no está atravesando un buen momento. La escasez de peces en el río Paraná afecta directamente a muchas familias que dependen de esta actividad para su sustento.

Pese a este contexto negativo, los pobladores se acercan a los comercios para adquirir los ingredientes necesarios para la chipa o para llevar la carne para el asado. Si bien las ventas no alcanzan los niveles de años anteriores, la gente compra lo que necesita, aunque en menor cantidad, sin abandonar la tradición, explicó Montiel.

“Los productos de la canasta familiar están caros, pero eso no detiene la tradición de la Semana Santa en Ayolas”, expresó.

“La gente lleva queso, almidón, leche, grasa, huevos, harina de maíz, entre otros productos. Las familias paraguayas no pierden esta costumbre; la prioridad es hacer la chipa, pese a que, en los últimos años, no resulta tan barato”, resaltó finalmente.

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