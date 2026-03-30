Lambaré: este es el horario especial en la municipalidad por el vencimiento de licencias

Este lunes, la Municipalidad de Lambaré registró una enorme cantidad de personas que se acercaron para la renovación o revalidación de licencias de conducir.

Ante la masiva concurrencia, la comuna lambareña estableció el siguiente horario especial durante esta semana:

Lunes 30 y martes 31 de marzo: 07:00 a 16:00

Miércoles 1 de abril: 07:00 a 12:00

Al respecto, el director de Tránsito de la Municipalidad, Carlos Cáceres, precisó a la 780 AM que ante la altísima demanda, el sistema “se tiene que reiniciar” seguidamente y esto ralentiza el proceso, una situación que se suma a la impaciencia de la gente que dejó el trámite para última hora.

Por otra parte, un contribuyente denunció al mismo medio que “es un asco la atención” en la municipalidad y sostuvo que “sin un contacto no hacés tu registro”, salvo que uno pague por gestores.

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