Nacionales
30 de marzo de 2026 - 21:27

Lambaré: este es el horario especial en la municipalidad por el vencimiento de licencias

Tinglado de la Municipalidad de Lambaré estaba repleto de contribuyentes realizando los trámites para renovar sus registros de conducir.
Imagen ilustrativa: gente en la Municipalidad de Lambaré para renovar o revalidar su licencia. Edgardo Romero

La Municipalidad de Lambaré tiene un horario especial esta semana por el vencimiento de las licencias de conducir. ¿Hasta cuándo se puede realizar el trámite? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Este lunes, la Municipalidad de Lambaré registró una enorme cantidad de personas que se acercaron para la renovación o revalidación de licencias de conducir.

Ante la masiva concurrencia, la comuna lambareña estableció el siguiente horario especial durante esta semana:

  • Lunes 30 y martes 31 de marzo: 07:00 a 16:00
  • Miércoles 1 de abril: 07:00 a 12:00
Horarios especiales para la renovación o revalidación de registros de conducir.
Horarios especiales para la renovación o revalidación de registros de conducir.

Al respecto, el director de Tránsito de la Municipalidad, Carlos Cáceres, precisó a la 780 AM que ante la altísima demanda, el sistema “se tiene que reiniciar” seguidamente y esto ralentiza el proceso, una situación que se suma a la impaciencia de la gente que dejó el trámite para última hora.

Por otra parte, un contribuyente denunció al mismo medio que “es un asco la atención” en la municipalidad y sostuvo que “sin un contacto no hacés tu registro”, salvo que uno pague por gestores.

Lea más: Vencen licencias: ¿Qué municipalidades tendrán horario extendido?