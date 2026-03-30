IPS se escuda en “auditoría” ante denuncia de extirpación de seno errado en Ingavi

Tras la grave denuncia de una presunta negligencia médica en el Hospital Ingavi, donde médicos extirparon el seno equivocado a una paciente con cáncer, autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) brindaron una conferencia de prensa este mediodía, evitando admitir el error médico de manera directa. El recientemente nombrado director médico del servicio, doctor Miguel Gómez, calificó como “prematura” cualquier conclusión y anunció la apertura de una auditoría interna para deslindar responsabilidades.

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El caso involucra a una paciente de 62 años a quien, según su hija Natalia Benítez, le extirparon el seno izquierdo sano, pese a que el diagnóstico de cáncer indicaba la mama derecha.

“Dar una versión oficial es prematuro; ordenamos una auditoría para saber con precisión qué ocurrió. No podemos decir todavía si ella (la cirujana) se equivocó o no se equivocó”, insistió Gómez, asegurando que la institución “garantiza la atención” de la afectada.

El hecho, que ocurrió el pasado viernes, se suma a una preocupante lista de errores médicos y procedimentales que han minado la confianza de los asegurados en la atención médica que brinda el IPS, administrado por Jorge Brítez.

Justificaciones y apartamiento de profesionales

Por su parte, el doctor Nery Rodríguez, jefe de Mastología del Hospital Ingavi, intentó matizar el procedimiento señalando la complejidad de los cuadros oncológicos, que en el 90% de los casos -según él- también afecta al otro órgano, en este caso, la mama.

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“No es un paciente simple, ningún paciente oncológico es un paciente simple. Vamos a hacer la investigación, el seguimiento del paciente (...) muchas cosas hay que definir”, expresó. Aseguró que en muchos casos se debe intervenir de urgencia el otro órgano, en este caso, la mama, pero admitió que esto no se puede hacer en ningún caso sin el consentimiento de la familia.

El médico reconoció que el expediente indicaba un tumor en el lado derecho y alegó que en ciertos casos hereditarios se pueden intervenir ambos órganos. Sin embargo, admitió desconocer si hubo consentimiento para ello en este evento particular.

Sobre las medidas inmediatas a tomar, el director médico del Hospital Ingavi anunció que la cirujana principal, doctora María Paredes, fue apartada de sus funciones asistenciales y quirúrgicas hasta que se esclarezca el caso.

Además de Paredes, médica de cabecera de la paciente, otros dos médicos y cerca de siete profesionales que participaron en el acto quirúrgico, están sujetos a la investigación interna.

El relato del error: “Nati, me hicieron el lado incorrecto”

Según relató Natalia Benítez a ABC Cardinal, tras la cirugía equivocada, su madre fue quien se percató del error apenas recuperó el conocimiento, tras la anestesia. “Cuando ella empieza a despertar, me dice: ‘Nati, me hicieron el lado incorrecto’. Yo no quería creer”, expresó con angustia.

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La paciente seguía un tratamiento desde diciembre con la mastóloga María Paredes, quien fue la misma profesional que lideró la cirugía. A pesar de que la carpeta médica —presente en el quirófano— especificaba un tumor en la mama derecha, el equipo quirúrgico procedió sobre el lado sano. Tras confirmarse la equivocación, la mujer debió ser sometida a una segunda operación inmediata, en menos de seis horas, para extirpar finalmente el seno afectado.

Benítez confirmó que iniciarán acciones legales y criticó duramente la falta de empatía. “Esta gente tiene tan poca empatía hacia la vida humana, que es de no creer. Lo que le pasó a mi mamá ya no se puede revertir, pero quiero que esto no suceda más”, enfatizó.

Un sistema marcado por la negligencia

La respuesta de la previsional genera indignación debido a la recurrencia de fallas sistémicas. Este nuevo escándalo evoca inmediatamente el caso de Ramón Samudio, paciente diabético que en julio del 2022 sufrió la amputación de la piernas errada en el Hospital Central, finalmente quedando sin ambos miembros. Pese a la gravedad del caso, el IPS se justificó afirmando que se trató de un simple “error de comunicación”.

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El antecedente más reciente involucra a Braulio Vázquez, quien el 28 de enero pasado, falleció en el Hospital Central esperando un cateterismo que no se hizo por falta de angiógrafo disponible. Vázquez había ingresado al servicio de IPS a través de Urgencias del Hospital Ingavi, donde lo etiquetaron con “código verde”, o sea, como un caso no urgente, a pesar de sus críticos síntomas cardíacos, que indicaban un preinfarto.