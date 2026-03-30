En IPS Ingavi le extirparon la mama equivocada a una mujer con cáncer

Una paciente oncológica del Instituto de Previsión Social (IPS) se convirtió en la nueva víctima de una presunta negligencia médica. La mujer, que ingresó a quirófano el viernes último para que le extirpen la mama derecha por un cáncer, salió de cirugía y se percató de que le retiraron la mama izquierda, es decir, la que estaba sana.

En entrevista con Telefuturo, Natalia Benítez, hija de la mujer, lamentó que haya tenido que ser su propia madre la que se percatara del mal procedimiento antes que los mismos médicos. “Yo le hablé a la doctora, le dije ‘le tenés que sacar el cáncer a mi mamá, para eso vinimos’ y bajo riesgo nuevamente de vida se le metió otra vez a mi mamá al quirófano y le sacaron su mama correcta”, relató.

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La mujer dijo que ante el reclamo realizado, los profesionales simplemente admitieron el error. “Esto no puede ser posible, no me voy a quedar callada, estoy hay que contarle a todo el mundo”, manifestó.

Agregó que los ciudadanos que tienen como única opción acudir a los hospitales del IPS o del sistema público merecen mínimamente un trato digno. “Los derechos de mi madre fueron pisoteados”, dijo.

Informó que, tras la segunda intervención, la familia fue convocada a una reunión con todo el plantel directivo del Ingavi, así como el equipo médico encabezado por la mastóloga Dra. María Paredes, quien llevaba adelante el tratamiento de su madre. “Le conocía a mi mamá, no es que era una desconocida que se fue ese día y le operó (…) Había una carpeta dentro del quirófano con todos los estudios que se hizo mi madre donde se indicaba que era del lado derecho”, relató.

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IPS anuncia auditoría

El Instituto de Previsión Social (IPS) difundió un comunicado a través de sus redes oficiales para informar el inicio de la auditoría médica a raíz de la denuncia. En ese sentido, afirman que los familiares de la paciente fueron informados del evento y se les está brindando apoyo. Agregan además que la mujer se encuentra con buena evolución y en seguimiento clínico necesario.

Según el escrito, se instruirán medidas o sanciones contra los responsables del hecho, de acuerdo a los protocolos de seguridad del paciente y las normas institucionales. Asimismo, se tomarán las medidas para prevenir la ocurrencia de hechos similares en el futuro.

Un antecedente que aún indigna

Esta nueva denuncia nos lleva indefectiblemente a rememorar el caso de don Ramón Samudio, a quien en 2022 le terminaron amputando ambas piernas en el Instituto de Previsión Social, a causa de un error. El hombre tenía un diagnóstico de trombosis que requería la amputación de su pierna derecha. Sin embargo, por una supuesta negligencia médica se le amputó la pierna izquierda.

En ese entonces, habían alegado errores de comunicación e incluso apuntaron a la intervención de médicos residentes sin tutela. Lo cierto es que el caso quedó impune, pues según contó la familia, la denuncia fue desestimada en 2023.