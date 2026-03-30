Reducirán costos de matriculación de motos nuevas

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, presentó este lunes el decreto N° 5702 firmado por el presidente Santiago Peña que busca dar una solución definitiva a la falta de documentos legales de las motocicletas.

Según datos oficiales, más del 60% de las motos que circulan hoy por nuestras rutas no terminaron su proceso de matriculación, principalmente por lo caro y complicado que resultaba el trámite. Asimismo, patentar una moto representaba un gasto extra de casi el 12% del valor del vehículo.

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Con esta nueva normativa, el Gobierno, en conjunto con la Corte Suprema de Justicia , la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y la Cámara de Productores de Motocicletas (Cipama) logró bajar los costos y simplificar la burocracia.

Ninguna moto se venderá sin matriculación

A partir de ahora, ninguna motocicleta podrá salir de la concesionaria sin haber culminado el 100% del proceso de matriculación.

Para la inscripción inicial de motocicletas (0 km) fabricadas o ensambladas en el país, la primera verificación ahora es responsabilidad directa de los fabricantes o vendedores, sin intermediarios, y está exonerada de costo.

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Jorge Samaniego, presidente de la Cámara de Productores de Motocicletas (Cipama), explicó que el comprador pagará un “circuito completo” que estará por debajo de los 500.000 guaraníes.

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Este monto ya incluye la chapa, la cédula verde y el grabado del número en el chasis. “Es un dinero que no va para las empresas, va directamente a las oficinas del Poder Judicial para asegurar que el ciudadano tenga sus papeles al día desde el primer minuto”, señaló.

Lo más importante es que el comprador ya no tendrá que ir oficina por oficina. En ese sentido, el trámite se inicia y se paga en el mismo lugar donde compra la moto.

UIP ve la moto como herramienta de trabajo

Desde el sector industrial, Enrique Duarte, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), resaltó que este decreto tiene una gran sensibilidad social. Tras la pandemia, la motocicleta dejó de ser un artículo de lujo para convertirse en el principal motor de la economía familiar y una herramienta de trabajo indispensable ante la deficiencia en el servicio del transporte público.

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“Este decreto ayuda a la formalización y al empleo. Entiende que la moto ya forma parte del sustento diario de la gente”, afirmó Duarte.

Por su parte, el ministro Riquelme enfatizó que esta medida es parte de la visión del Ejecutivo para modernizar el país.

“En vez de estar preocupado por ir de oficina en oficina consiguiendo la verificación o el grabado, ahora se va a preocupar por ir a trabajar o de paseo con su familia. La formalización ya viene con la moto”, sentenció el ministro.