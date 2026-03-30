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30 de marzo de 2026 - 14:42

Semana Santa: emotivo Vía Crucis interpretado por estudiantes del Nihon Gakko

Estudiantes del Nihon Gakko interpretaron el "Diario de María", como parte del Vía Crucis en la redacción de ABC.
Estudiantes del Nihon Gakko interpretaron el "Diario de María", como parte del Vía Crucis en la redacción de ABC.SILVIO ROJAS

Estudiantes del colegio privado Nihon Gakko interpretaron la obra teatral del “Diario de María”, como parte del Vía Crucis, una tradición que mantienen desde hace 27 años. Los niños realizaron el acto esta tarde, en una visita a la redacción de ABC.

Por Rene Ramos

Estudiantes del colegio privado Nihon Gakko, ubicado en Fernando de la Mora, interpretaron una emotiva versión de la obra teatral “Diario de María”, durante una visita a las instalaciones de ABC Color, como parte del Vía Crucis de la Semana Santa.

Según indicaron desde la institución educativa, organizan el Vía Crucis con estudiantes desde hace 27 años, casi de manera ininterrumpida.

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Pedro Aguinaga, alumno del octavo grado, interpretó a Jesús, mientras que Sara Álvarez, del noveno grado, hizo de María. Chantal Torales, también del noveno, interpretó a “la Verónica”.

El plantel de docentes y estudiantes del Nihon Gakko, en la visita a ABC.
El plantel de docentes y estudiantes del Nihon Gakko, en la visita a ABC.

Como María Magdalena, estuvo Bianca Núñez, estudiante del séptimo grado; como los soldados romanos, estuvieron Nicolás Riveros y Derlis Marín, ambos del noveno grado. Thiago Gamarra interpretó al soldado romano.

Instan a reflexionar en Semana Santa

El profesor Rubén Zacarías, coordinador de la presentación, indicó que la intención de interpretar la obra en estos días santos es la de aprovechar también la Semana Santa como un momento de reflexión.

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“Que sean días de recogimiento, de análisis de nuestras vidas, para tratar siempre de mejorar aspectos fundamentales de la convivencia diaria”, aseguró.

Acompañaron la puesta en escena el profesor Miguel Fernández, como presentador y la profesora Natalia Silva.