Viacrucis y chipa apo fortalecen la fe y cultura en Ayolas

El profesor Leandro Soto señaló que, con la representación del Viacrucis a cargo de los alumnos del tercer ciclo, se busca recordar la muerte y pasión de Jesús, además de dejar un mensaje de reflexión. Indicó que la intención es promover una vivencia más consciente de la Semana Santa en familia, dado que, en muchos casos, estas fechas son aprovechadas para otras actividades, dejando de lado su verdadero significado.

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Destacó que los protagonistas realizaron una excelente puesta en escena, demostrando creatividad en la elaboración de sus propios vestuarios. Cada alumno asumió la responsabilidad de una estación, pese al escaso tiempo de preparación del viacrucis, lo que fue valorado por la comunidad educativa.

En el marco del plan que tiene por objetivo mantener viva la tradición paraguaya durante la Semana Santa, los alumnos y docentes de esta institución también llevaron adelante el chipa apo o elaboración de chipa. La actividad contó con el apoyo de los padres de familia, quienes colaboraron con los ingredientes y acompañaron el proceso de elaboración.

La profesora del sexto grado C, Beatriz Molas, manifestó que los niños participaron con entusiasmo en la preparación de la chipa. Señaló que este tipo de actividades permite valorar las tradiciones culturales y fortalecer el aprendizaje práctico, además de fomentar la transmisión generacional del chipa apo.

“Es importante que los niños valoren nuestra cultura y puedan transmitir el chipa apo de generación en generación”, expresó Molas.

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