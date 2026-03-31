Caminos en pésimas condiciones marcan la antesala de la Semana Santa en Carapeguá

Este distrito del departamento de Paraguarí, ubicado a unos 80 kilómetros de Asunción, presenta un serio deterioro en su red vial, donde los pobladores deberán recibir en estas condiciones a sus familiares durante la Semana Santa.

El distrito cuenta con más de 400 kilómetros de caminos terraplenados, cuya accesibilidad depende de la gestión municipal. Sin embargo, ante la falta de mantenimiento sostenido, en muchos casos son los propios vecinos quienes deben organizarse para adquirir ripio y posibilitar el mejoramiento de los tramos más críticos.

Actualmente, la Municipalidad dispone de un presupuesto aproximado de G. 400 millones anuales destinados a combustible para el funcionamiento del equipo caminero. Aunque existen maquinarias, estas resultan insuficientes para cubrir toda la extensión vial, por lo que los trabajos se priorizan en sectores donde los lugareños aportan una contrapartida económica para la compra de ripio.

La situación afecta a compañías como Franco Isla Huguá, Pacheco y Aguai’y, así como a barrios urbanos como María Auxiliadora, San Vicente, Santo Domingo y Virgen de Fátima, donde los reclamos son constantes ante el avanzado deterioro de los caminos, que dificultan el tránsito y compromete la seguridad de los pobladores.

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Piden inversión en caminos vecinales

Una de las pobladoras del barrio San Vicente, Anastacia Giménez, dijo “vamos a recibir a nuestros familiares con caminos desastrosos, sin mantenimiento ni inversión que garantice una accesibilidad segura”.

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Asimismo, el poblador Pablo Mendoza, de la compañía Franco Isla Huguá, señaló que en la zona hace años no se observa el trabajo de maquinarias y son los vecinos quienes tratar de reparar como pueden el camino rural.

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Indicó que existe un sumidero de agua que se está desmoronando en un camino vecinal, por lo que corresponde a la Municipalidad, a cargo de Luciano Cañete (ANR-HC), la provisión de tubos de cemento para garantizar el tránsito vehicular.

Las maquinarias viales no cesan de trabajar

Por su parte, el inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, reconoció las limitaciones existentes. Señaló que las maquinarias no dan abasto y que, con los recursos disponibles, se están cubriendo los tramos más urgentes.

Ante esta situación, indicó que la institución recurre al apoyo de los pobladores, quienes, al estar organizados, aportan para la compra de materiales como el ripio, a fin de mantener en condiciones los accesos a sus comunidades.

Actualmente, el equipo vial no descansa, se encuentra trabajando en la compañía Aguai’y, con previsión de culminar las tareas en los próximos días. Las mejoras en otros accesos serán realizadas después de la Semana Santa. La Municipalidad cuenta con un equipo vial compuesto por una retroexcavadora, dos motoniveladoras y tres camiones tumbas.