¿Viajás al exterior por Semana Santa? Esto es todo lo que tenés que saber

La Dirección Nacional de Migraciones dispuso el refuerzo de personal con el fin de agilizar la atención en los principales puestos de control del país en un contexto de incremento de viajes al exterior característico de esta época del año.

Es importante por ello recordar las exigencias y recomendaciones migratorias vigentes para connacionales y residentes extranjeros en Paraguay; por ejemplo, el registro migratorio de entrada y salida del Paraguay que es obligatorio en ambos casos. El trámite es gratuito y puede realizarse en cualquiera de los puestos de control migratorio habilitados en el país, ya sean fronterizos o aeroportuarios.

Asimismo, Migraciones aclara que el régimen de tránsito libre para el paso entre ciudades fronterizas con Brasil no suprimela obligación de contar con toda la documentación de viaje exigida por ambos países.

Lea más: Atención viajeros de Semana Santa: Migraciones tendrá horario especial este viernes

Documentos exigidos a paraguayos

Pasaporte vigente (válido para cualquier destino) o cédula de identidad paraguaya vigente (válido para viajar a países miembros o asociados del Mercosur).

Documentos exigidos a extranjeros residentes en Paraguay

Pasaporte o documento de identidad vigente del país de origen

Documento de residencia precaria, temporaria o permanente vigente, o de la cédula de identidad paraguaya vigente.

Viaje con menores de edad

Para viajar con niños, niñas y adolescentes, se deberá adjuntar a sus documentos de viaje:

Certificado de nacimiento o la libreta de familia en caso de viajar con ambos padres.

Si viajan con uno solo de los progenitores, solos o con terceros, deberán portar, además, la Autorización para Viajar al Exterior (permiso del menor), debidamente legalizada.

Vacuna contra la fiebre amarilla

La Dirección Nacional de Migraciones recuerda que sigue vigente la exigencia del Ministerio de Salud Pública que establece la presentación obligatoria del Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla, para viajeros de 1 a 59 años de edad provenientes o con destino a las siguientes zonas de riesgo

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bolivia (Santa Cruz)

Brasil (Amazonas, Minas Gerais, São Paulo, Río Grande do Sul y Roraima)

Colombia (Caquetá, Huila, Nariño, Putumayo, Vaupés y Tolima)

Guyana (Boa Vista y Siparuni)

Perú (Huánuco, Junín, Madre de Dios, San Martín y Ucayali)

La institución destaca que los documentos de viaje deben estar en buen estado para ser admitidos como válidos y se recomienda que los mismos cuenten con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de salida del país para evitar inconvenientes en los países de destino.

Otro punto a tener en cuenta es que las contraseñas o constancias de documentos en trámite no serán admitidas tanto para el ingreso como para el egreso del país, ya que no constituyen documentos de viaje válidos.

Lea más: Controles de seguridad en frontera: Migraciones realizó más de 2.500 procedimientos el año pasado