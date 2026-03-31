Hasta 10 kilos por persona: largas filas para comprar carne en feria en la Costanera

Una extensa fila de compradores se forma desde las 04:00 en la Costanera Norte de Asunción, frente al Departamento de Seguridad Turística de la Policía Nacional. En el sitio se lleva adelante una nueva edición de la feria de la agricultura familiar, en el marco de la Semana Santa.

El producto con mayor demanda de clientes es la carne, que se ofertará a precios económicos. La comercialización se habilitó a partir de las 07:00, pero desde mucho antes los interesados ya fueron a asegurar su lugar.

La propuesta contempla la oferta de unos 20.000 kilos de carne, con un límite de hasta 10 kilos por persona, lo que permitirá alcanzar a aproximadamente 2.000 compradores.

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Cortes de calidad y precios accesibles por Semana Santa

Según informaron los organizadores, los cortes disponibles son de buena calidad y a precios accesibles en el marco de la Semana Santa.

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Entre las opciones ofrecidas se encuentran la bola de lomo a G. 48.000, carnaza blanca a G. 40.000, carnaza de segunda a G. 32.000, paleta y peceto a G. 43.000, tapa cuadril a G. 52.000 y colita a G. 45.000.

Asimismo, la costilla en tira se comercializa a G. 36.000, mientras que la costilla popular tiene un precio de G. 28.000. Estos son los cortes más buscados por los consumidores.

Consumidores destacan precios y oportunidad

Una compradora informó que fue a esperar desde las 06:00 y resaltó tanto la calidad del producto como el precio de la carne.

“Estamos aprovechando los precios”, indicaron compradores que aguardaban su turno en la fila.

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Los consumidores también valoraron la iniciativa como una oportunidad poco frecuente en el mercado local. “No siempre pasa esto, entonces estamos aprovechando y acompañando esta iniciativa muy loable”, destacó un comprador.

Además de los cortes de carne, en la feria se oferta una variedad de productos de producción nacional, como harina de maíz, verduras y frutas, entre otros.