Carne: frigoríficos renuevan autoridades en un contexto de crecimiento exportador e investigaciones

El miércoles, en una asamblea realizada por la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC), que aglutina a los frigoríficos exportadores, se renovaron las autoridades para el periodo 2026-2028 y se designó como presidente a Juan Carlos Pettengill, acompañado en la vicepresidencia por Randy Ross, past presidente del gremio. Ambos estarán al frente de la institución por un periodo de dos años.

Los nuevos representantes asumen en un momento clave para la industria, marcado por desafíos tanto en el plano productivo como institucional. Entre ellos, se destaca el sumario de investigación que se realiza actualmente e involucra a siete industrias frigoríficas por parte de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

Además, como la CPC respalda los trabajos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) en la expansión de los mercados internacionales para los productos y subproductos de origen animal del país, los nuevos lideres del gremio industrial continuarán trabajando para sostener la competitividad de la industria.

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A su vez, prevén continuar esa línea ante un escenario internacional cada vez más exigente, así como hacer frente a las auditorías a las que son sometidos los frigoríficos paraguayos para su habilitación exportadora.

Auditorías internacionales recibidas en 2025

En lo que respecta a las auditorías en industrias, el año pasado se registraron 11 visitas, según datos del Senacsa. Entre los países que inspeccionaron el sistema paraguayo figuran Corea (carne bovina), Singapur (carne porcina, bovina y aviar), Panamá (carne bovina), Filipinas (carne bovina, porcina y aviar) y Estados Unidos (carne aviar).

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Asimismo, Japón (carne bovina), Uruguay (carne porcina) y Perú (carne porcina) realizaron inspecciones, mientras que Panamá efectuó una segunda visita y por último Argentina, llevó a cabo un análisis que apunta al sector porcino.