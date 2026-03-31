¿Hasta cuándo puedo poner al día mi registro de conducir en Lambaré?

El horario para la renovación o revalidación de registros en la Municipalidad de Lambaré se extenderá hoy hasta las 16:00 y mañana hasta las 12:00, ante el vencimiento de los licencias en esta ciudad.

Largas filas de personas y vehículos se registran en los alrededores de la sede comunal, donde los contribuyentes acuden casi exclusivamente para renovar o revalidar sus licencias.

Las largas filas se dan desde tempranas horas de este martes, en una jornada marcada por la masiva concurrencia. La Comuna lambareña dispuso la ampliación del horario para responder a la demanda.

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¿Hasta qué hora atienden este martes?

El director de Tránsito de Lambaré, Carlos Cáceres, informó que se prevé atender a todas las personas que ingresen a la sede comunal hasta las 16:00.

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“Hoy vence el plazo del pago y hay bastante gente. Desde ayer hay muchísima gente. Ayer abrimos hasta las 16:00 las puertas y terminamos de atender a las 20:00 aproximadamente. Hoy nuevamente extendemos el horario hasta las 16:00 y todos lo que ingresan dentro de ese horario van a ser atendidos. Le pedimos paciencia”, mencionó.

Precisó que la mayoría de los contribuyentes se acerca a revalidar las licencias antes que a renovarlas.

Costos de los trámites de licencias

La revalidación, si está al día, tiene un costo de G. 35.000 para categoría particular y para motociclista de G. 32.500.

Mientras que la renovación categoría particular cuesta G. 90.000 y la profesional B G. 100.000.

El pago se puede realizar de forma convencional o a través del autopago. Es decir, se habilitó una caja exclusiva para aquellos que quieren pagar desde sus vehículos.

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Más de 120.000 contribuyentes

El director señaló que alrededor de 120.000 contribuyentes cuentan con registros en Lambaré, aunque precisó que la cifra puede variar debido a cancelaciones vinculadas al proceso de unificación de registros en un solo municipio.

Los usuarios destacaron que la gestión es más ágil en esta ocasión, en comparación con años anteriores.

Dentro de la sede comunal no se observa aglomeración de personas, debido a que desde este año se permite el ingreso de una cantidad limitada de contribuyentes, mientras que las filas se extienden en el exterior del edificio.