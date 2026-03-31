Horario de apertura del Parque Ñu Guasú y Guasú Metropolitano por Semana Santa

Tanto el Parque Guasú Metropolitano y el Parque Ñu Guasú tendrán horarios especiales por los días feriados de la Semana Santa.
Los espacios públicos son dependientes del MOPC y establecieron los siguientes horarios por los feriados:
- Jueves Santo: 05:00 a 18:00
- Viernes Santo: cerrado
- Sábado Santo: 05:00 a 21:30
Detallan que se podrá permanecer hasta una hora después del cierre.
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Horarios especiales por Semana Santa
Agregan que la medida responde a la menor afluencia de visitantes durante estas fechas.
“Respetemos los horarios y cuidemos estos espacios para el bienestar de todos”, concluyen en el comunicado.