Horario de apertura del Parque Ñu Guasú y Guasú Metropolitano por Semana Santa

Tanto el Parque Guasú Metropolitano y el Parque Ñu Guasú tendrán horarios especiales por los días feriados de la Semana Santa.

Los espacios públicos son dependientes del MOPC y establecieron los siguientes horarios por los feriados:

Jueves Santo : 05:00 a 18:00

Viernes Santo : cerrado

Sábado Santo: 05:00 a 21:30

Detallan que se podrá permanecer hasta una hora después del cierre.

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Horarios especiales por Semana Santa

Agregan que la medida responde a la menor afluencia de visitantes durante estas fechas.

“Respetemos los horarios y cuidemos estos espacios para el bienestar de todos”, concluyen en el comunicado.