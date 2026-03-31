Nacionales
31 de marzo de 2026 - 15:15

Horario de apertura del Parque Ñu Guasú y Guasú Metropolitano por Semana Santa

Fotografía del portón de acceso al Parque Ñu Guasú, compartido por el MOPC. El acceso volvió a habilitarse anoche.
Fotografía del portón de acceso al Parque Ñu Guasú, compartido por el MOPC. Gentileza, MOPC

Los parques Ñu Guasú y Guasú Metropolitano, dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dieron a conocer los horarios de apertura y cierre que mantendrán estos espacios públicos por Semana Santa.

Por ABC Color

Tanto el Parque Guasú Metropolitano y el Parque Ñu Guasú tendrán horarios especiales por los días feriados de la Semana Santa.

Los espacios públicos son dependientes del MOPC y establecieron los siguientes horarios por los feriados:

  • Jueves Santo: 05:00 a 18:00
  • Viernes Santo: cerrado
  • Sábado Santo: 05:00 a 21:30

Detallan que se podrá permanecer hasta una hora después del cierre.

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Horarios especiales por días feriados de la Semana Santa de los parques Ñu Guasú y Guasú Metropolitano.
Horarios especiales por días feriados de la Semana Santa de los parques Ñu Guasú y Guasú Metropolitano.

Horarios especiales por Semana Santa

Agregan que la medida responde a la menor afluencia de visitantes durante estas fechas.

Respetemos los horarios y cuidemos estos espacios para el bienestar de todos”, concluyen en el comunicado.