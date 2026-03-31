IPS activa en Semana Santa sistema de guardia a nivel nacional

Tras el decreto de la Presidencia de la República que declara asueto mañana, Miércoles Santo, y los feriados por las festividades de Semana Santa, el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó la implementación de su plan de contingencia para garantizar la cobertura sanitaria a sus asegurados en todo el territorio nacional.

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Durante los días de asueto y feriados, la previsional operará bajo un sistema de guardia permanente. Esto implica que, si bien la atención administrativa y de consultorios externos se verá interrumpida, los servicios críticos y de emergencias se mantendrán operativos las 24 horas.

Los servicios que operarán bajo guardia incluyen:

Unidades de Emergencias de Adultos y Pediátricas.

Servicios de Terapia Intensiva .

Unidades de Internación .

Laboratorios y Diagnóstico por Imágenes de urgencia.

IPS: ¿Qué pasará con turnos y cirugías programadas?

Para aquellos asegurados que contaban con citas médicas o intervenciones quirúrgicas agendadas entre mañana y el Domingo de Pascua, la institución aplicó un protocolo de reprogramación automática.

Según lo dispuesto por la normativa vigente, todos los servicios suspendidos por el asueto deberán ser reasignados en un plazo no mayor a siete días hábiles.

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Canales de información en IPS

Desde el IPS instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las vías oficiales para conocer las nuevas fechas de atención. Se recomienda "estar atentos al teléfono" debido a que el IPS notificará a los pacientes sobre sus nuevos turnos a través de esta vía.

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Además, los asegurados pueden consultar las plataformas digitales como Mi IPS, el portal web oficial o utilizar los canales de atención al cliente para resolver dudas específicas sobre la continuidad de tratamientos crónicos.