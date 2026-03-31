OG Selu: Cámara confirma prisión de cantante condenado por trata de personas

La prisión preventiva del cantante José Luis Gómez Amarilla, conocido como OG Selu, condenado por trata de personas fue ratificada hoy por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, segunda sala.

Los camaristas Camilo Torres, Paublino Escobar y Arnulfo Arias ratificaron la resolución dictada por el Tribunal de de Sentencias Especializado en Crimen Organizado el 24 de marzo pasado.

En la fecha indicada, a través del auto interlocutorio (AI) N° 251, los magistrados Juan Dávalos, Pablino Barreto e Inés Galarza ratificaron la medida restrictiva de libertad decretada contra el condenado.

Defensa de condenado por trata de personas pide libertad

Esta decisión fue apelada por las abogadas Raquel Talavera y Tania Osorio, quienes básicamente sostienen que la prisión preventiva de su defendido ha excedido el plazo de dos años y por lo tanto, debe ser revocada.

“Debemos recordar que todo magistrado, además de velar por el cumplimiento eficaz de la norma, principios y garantías, posee una obligación de asegurar el sometimiento de los justiciables a los mandatos de la justicia, y existiendo una condena de catorce años de pena privativa de libertad- en el caso concreto- resulta necesaria la adopción de una medida de sujeción más idónea al caso, hasta tanto la decisión del inferior sea revisada por un Tribunal de Alzada”, resaltó Torres, al argumentar su voto por la confirmación de la prisión.

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“Esta circunstancia hace que su situación procesal, sea más desfavorable, conforme correctamente lo entendió el Tribunal de Sentencia, puesto que ya no nos encontramos ante una medida cautelar de carácter preventiva, sino, repito, ante una sanción penal, y que si bien es cierto, aún no se encuentra firme a la fecha conforme las constancias de autos, no obstante es una Sentencia, por lo cual no procede la aplicación de lo solicitado por la defensa, resultando por tanto correcta la decisión del juzgado de mantener la prisión, por lo que no puede dejar de ser entendida la gravedad de los ilícitos” concluyó Torres, cuyo voto fue acompañado por Escobar y Arias.

OG Selu cayó en Paraguay y su madre, en España

Gómez Amarilla fue detenido el 25 de abril de 2023 en el marco de la Operación Guaraní y en la misma fecha, en el Ferrol, España, fue detenida su madre, Victoria Amarilla, quien explotaba sexualmente a las mujeres que viajaban a dicho país europeo. Actualmente, el acusado está recluido en la Penitenciaría Nacional.

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El 25 de febrero último, OG Selu fue sentenciado a 14 años de cárcel por trata de personas, en un juicio oral y público. El Tribunal de Sentencia concluyó que el mismo integró una organización dedicada a dedicada a la explotación sexual de compatriotas que eran llevadas bajo engaños a España, con falsas promesas de trabajo.