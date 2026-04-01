Suba del pasaje no mejora el servicio: persiste crisis de los buses internos de Asunción

La suba del pasaje en el sistema de buses interno de Asunción fue implementada con el compromiso de avanzar hacia un sistema integrado y aumentar la cantidad de unidades en circulación dentro de la ciudad. Sin embargo, dicho plan quedó en suspenso.

Lejos de mejorar, pasajeros reportan largas esperas y ausencia total de buses internos en algunos itinerarios, lo que evidencia que la crisis del servicio urbano continúa sin solución.

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Empresarios alegan impacto del combustible

El representante de las empresas permisionarias del transporte interno capitalino, Teófilo Morales, explicó que el aumento del gasoil desbarató las proyecciones del sector.

Según indicó, los ingresos actuales se destinan casi exclusivamente a cubrir costos operativos, principalmente el combustible, lo que impide invertir en la renovación de unidades o expansión del servicio dentro de Asunción.

“El dinero que estamos recaudando no podemos invertir en el mejoramiento del sistema porque tenemos que comprar combustible”, sostuvo, al tiempo de señalar que el sector se encuentra “prácticamente en una estaca cero”.

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Líneas internas afectadas y falta de inversión

Morales mencionó que algunas líneas internas presentan mayores dificultades, como la 16, afectada tras el abandono de itinerarios por parte de otras empresas.

Afirmó que existe intención de cubrir esos recorridos dentro de la capital, pero que la falta de capacidad de inversión —agravada por el costo del gasoil— impide incorporar la cantidad mínima de buses necesarios.

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Incertidumbre en el servicio urbano

Desde el sector no descartan replantear el esquema actual si las condiciones no mejoran. Mientras tanto, los usuarios del transporte interno de Asunción continúan pagando un pasaje más caro sin percibir mejoras en la frecuencia ni en la calidad del servicio.