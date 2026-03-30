Vecinos de Asunción siguen sin colectivos internos, pese a suba del pasaje

Vecinos de los barrios Madame Lynch, Salvador del Mundo y Mbocayaty de Asunción denuncian la falta de buses. Esta crisis persiste pese a que, en diciembre, la mayoría colorada en la Junta Municipal benefició a los transportistas con un aumento del pasaje a G. 3.400. Los vecinos consideran que este aumento no se tradujo en una mejora real del servicio.

Actualmente, los pobladores deben caminar largas distancias para encontrar transporte hacia el centro capitalino, ante la ausencia de colectivos de la Línea 16-2, cuyo retorno fue anunciado con bombos y platillos por la propia Municipalidad. Los vecinos aseguran que esto fue "puro show" y que las unidades nunca aparecieron.

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La suba del pasaje, fue criticada duramente por la oposición, que la calificó como un "regalo de fin de año" para los empresarios, en detrimento de los ciudadanos. El intendente Luis Bello (ANR-cartista) impulsó este reajuste bajo la promesa de sostener el servicio. Sin embargo, para los usuarios de estos barrios, la realidad es de abandono y nula cobertura.

Extraoficialmente, los vecinos manejan la información de que La Unión SRL ya no retomará el servicio. Esta firma habría entregado finalmente sus derechos de explotación del itinerario a la municipalidad. La empresa dejó de operar en noviembre de 2025 debido a una profunda crisis financiera interna. Ahora los vecinos exigen que se formalice la salida definitiva de esta firma del trayecto.

Vecinos exigen autorización para nuevos buses internos

Rosmary González, vocera de la organización de vecinos, dijo que semanas atrás recolectaron cerca de 300 firmas que fueron presentadas ante la Junta Municipal y ante el Viceministerio de Transporte, para demostrar que existe una demanda real de los pasajeros para la reposición del servicio.

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Los vecinos esperan que el intendente Bello admita la posibilidad de que otra empresa asuma el recorrido. Señalan que la empresa San Isidro ya manifestó formalmente su intención de cubrir el itinerario abandonado.

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González dijo a ABC que directivos de la firma ya participaron en audiencias públicas y se comprometieron a poner en circulación 25 unidades, tanto buses convencionales como colectivos aire acondicionado, para beneficio de los usuarios. Aseguró que solo aguardan la autorización de la Municipalidad de Asunción para iniciar operaciones.

La falta de transporte afecta directamente la movilidad y economía de miles de trabajadores locales. Sin la Línea 16-2, los barrios mencionados se quedaron sin conexión directa con el casco céntrico. Muchos vecinos deben realizar transbordos costosos o caminar por zonas que consideran peligrosas. El malestar crece al ver que el pago de un pasaje más caro no garantiza la presencia de buses.