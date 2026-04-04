¿Fuga de datos del Registro Civil? Esto es lo que dice oficialmente el Mitic

La cuenta VECERT Analyzer, identificada por la red social X (anteriormente Twitter) como una organización oficial, informó acerca de la fuga de cinco millones de registros de la base de datos del Registro del Estado Civil, calificando la alerta como “crítica”.

De acuerdo al detalle, el actor de la amenaza, al que identifica como “GordonFreeman” puso a la venta información sensible que abarca a una gran porción de la población nacional, con datos actualizados hace apenas un año. Se habla de números de documento nacional, nombres y apellidos; fechas de nacimiento, profesiones, estado civil, etcétera.

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Minutos más tarde, también vía X, se pronunció el Centro de Respuestas ante Incidentes Cibernéticos del Paraguay (CERT-PY), organismo dependiente del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (Mitic).

De acuerdo al comunicado difundido por la institución, la situación se encuentra actualmente en proceso de revisión y se ha activado el protocolo de respuesta correspondiente en coordinación con el equipo técnico con el fin de analizar la información disponible y determinar la veracidad y alcance de lo reportado.

Del mismo modo, agrega que se ha verificado que algunos campos mencionados en dicho reporte no corresponden a información alojada en el Registro del Estado Civil y señala que no se han identificado evidencias que confirmen un compromiso de las bases de datos institucionales.

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La institución afirma que los equipos técnicos continúan con el monitoreo permanente y la aplicación de medidas necesarias para resguardar la seguridad de la información e instan a la ciudadanía a remitirse exclusivamente a los canales oficiales para la verificación de informaciones publicadas.

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