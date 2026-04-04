Más de un mes después del inicio de las clases, sigue faltando docente en escuela de Itacurubí del Rosario

El inconveniente en esta casa de estudios ya venía generando un fuerte conflicto entre los padres de familia y la directora de la escuela, profesora Virginia Lugo, quien a raíz de esto fue trasladada a la oficina de la supervisión pedagógica, teniendo en cuenta que los padres de familia la señalan como la principal responsable de permitir que el inconveniente se agrave.

Al respecto, hace 15 días un grupo de pobladores organizó una manifestación frente a la sede educativa para exigir a las autoridades la solución del problema, incluyendo el traslado de la directora.

La Escuela Básica Nº 1625 Sagrado Corazón de Jesús está asentada en la compañía Peguaho, a nueve kilómetros de la ruta PY22, del municipio de Itacurubí del Rosario. La casa de estudios funciona desde el preescolar hasta el 9º grado, en los turnos mañana y tarde, con 70 alumnos matriculados.

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Docente para el 5º grado y nueva directora

Sobre el tema, uno de los miembros de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Osvaldo Enciso, expresó que los padres ya están esperando que el docente designado para el 5º grado asista a la institución para cumplir con su horario correspondiente. Agregó que también hay que nombrar a un nuevo director o directora para cubrir el cargo de la profesora que fue comisionada a la dirección de área ubicada en la ciudad de Itacurubí del Rosario.

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“Ya queremos que el docente designado para nuestra escuela se presente a trabajar con nuestros niños, como también pedimos el nombramiento de la encargada o encargado de despacho para nuestra casa de estudios y esperamos que sea una persona responsable y preparada para ocupar la dirección", aseveró Enciso.

Todo acordado

Por su parte, el supervisor de Apoyo Técnico Pedagógico, Arnaldo León, explicó que el pedido de los padres ya está finiquitado y que desde la próxima semana la docente nombrada para cubrir el 5º grado ya estará trabajando en el local escolar; en lo que concierne a la encargatura, señaló que también ya se está buscando a la persona que cumpla los requisitos para ocupar el cargo.

Asimismo, tratamos de contactar con la directora saliente para conocer su versión sobre su salida de la escuela, pero la misma no respondió a nuestra llamada.