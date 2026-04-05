Importante concurrencia en exitosa feria de emprendedores en Caacupé

A lo largo de la calle 8 de Diciembre del microcentro de Caacupé, los visitantes recorrieron los puestos con una variada oferta que incluye dulces artesanales, licores, artesanías, trabajos de orfebrería y alimentos frescos. La feria se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban productos frescos y artículos artesanales, y de esa forma apoyar el trabajo de emprendedores locales.

Nimia Ruiz, ofrece una amplia variedad de productos, como remedios naturales, semillas, plantas, cítricos y maíz fresco. Destacó la importante asistencia de visitantes durante la jornada y señaló que este tipo de espacios resulta fundamental para fortalecer las ventas y, al mismo tiempo, dar a conocer la calidad de sus productos.

Comentó que los remedios naturales tienen precios accesibles, que van desde G. 3.000 hasta G. 5.000, mientras que los cítricos se comercializan a G. 25.000. Asimismo, resaltó que todos los productos son frescos y muchos de producción propia, lo que permite acercar alimentos saludables a la ciudadanía a precios convenientes.

“Estamos muy contentos por la visita de la gente, especialmente de los turistas”, expresó.

En su puesto también trabajan Rosa Iriarte, Araceli Sosa y Kevin Bobadilla Sosa, quienes acompañan la iniciativa con una propuesta variada que atrae a los compradores.

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Interés de turistas y ciudadanos

Durante toda la jornada se observó un constante movimiento de personas, lo que evidencia el interés que genera la feria tanto en la comunidad como en quienes llegan desde otros puntos del país. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes aprovechan el ambiente para recorrer, comprar y disfrutar de la actividad.

La feria es organizada por una cooperativa local y apoyada por la Municipalidad de Caacupé, como parte del programa de celebraciones por el aniversario de la ciudad, promoviendo espacios que impulsan la economía y brindan visibilidad a pequeños productores y emprendedores.

La iniciativa se consolida como una de las principales propuestas dentro del calendario festivo, destacándose por su impacto económico y social y convocatoria.

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