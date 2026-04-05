Nacionales
05 de abril de 2026 - 13:29

Importante concurrencia en exitosa feria de emprendedores en Caacupé

La feria de Caacupé registró una gran cantidad de visitantes.
Mucha gente concurrió a la Feria de Emprendedores por los 256 años de la ciudad de Caacupé.Faustina Agüero

Con una importante concurrencia de turistas y ciudadanos, se desarrolla con gran éxito la feria de emprendedores sobre la calle 8 de Diciembre, en el marco de los festejos por el aniversario 256 de Caacupé. La actividad reúne a más de 20 expositores de diversos rubros y se extenderá hasta las 17:00 de este domingo.

Por Faustina Agüero

A lo largo de la calle 8 de Diciembre del microcentro de Caacupé, los visitantes recorrieron los puestos con una variada oferta que incluye dulces artesanales, licores, artesanías, trabajos de orfebrería y alimentos frescos. La feria se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscaban productos frescos y artículos artesanales, y de esa forma apoyar el trabajo de emprendedores locales.

Nimia Ruiz, ofrece una amplia variedad de productos, como remedios naturales, semillas, plantas, cítricos y maíz fresco. Destacó la importante asistencia de visitantes durante la jornada y señaló que este tipo de espacios resulta fundamental para fortalecer las ventas y, al mismo tiempo, dar a conocer la calidad de sus productos.

Doña Nimia Ruiz atiende con entusiasmo a los visitantes de su puesto, ofreciendo productos frescos y accesibles.
Doña Nimia Ruiz atiende con entusiasmo a los visitantes de su puesto, ofreciendo productos frescos y accesibles.

Comentó que los remedios naturales tienen precios accesibles, que van desde G. 3.000 hasta G. 5.000, mientras que los cítricos se comercializan a G. 25.000. Asimismo, resaltó que todos los productos son frescos y muchos de producción propia, lo que permite acercar alimentos saludables a la ciudadanía a precios convenientes.

“Estamos muy contentos por la visita de la gente, especialmente de los turistas”, expresó.

En su puesto también trabajan Rosa Iriarte, Araceli Sosa y Kevin Bobadilla Sosa, quienes acompañan la iniciativa con una propuesta variada que atrae a los compradores.

Doña Nimia Ruiz junto a Rosa Iriarte, Araceli Sosa y Kevin Bobadilla Sosa.
Doña Nimia Ruiz, junto a Rosa Iriarte, Araceli Sosa y Kevin Bobadilla Sosa.

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Interés de turistas y ciudadanos

Durante toda la jornada se observó un constante movimiento de personas, lo que evidencia el interés que genera la feria tanto en la comunidad como en quienes llegan desde otros puntos del país. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes aprovechan el ambiente para recorrer, comprar y disfrutar de la actividad.

Los turistas recorren los stands para conocer los productos de los emprendedores locales.
Los turistas recorren los stands para conocer los productos ofrecidos por los emprendedores locales.

La feria es organizada por una cooperativa local y apoyada por la Municipalidad de Caacupé, como parte del programa de celebraciones por el aniversario de la ciudad, promoviendo espacios que impulsan la economía y brindan visibilidad a pequeños productores y emprendedores.

La iniciativa se consolida como una de las principales propuestas dentro del calendario festivo, destacándose por su impacto económico y social y convocatoria.

En el stand de María Meza y Ramona Meza Orfebrería y Joyas, los visitantes pueden encontrar piezas únicas y exquisitas a precios increíbles.
En el stand de María Meza y Ramona Meza, Orfebrería y Joyas, los visitantes pueden encontrar piezas únicas y exquisitas a precios increíbles.
Gloria Cabrera ofrece artesanía y plantas ornamentales para el hogar, con productos únicos y frescos.
Gloria Cabrera ofrece artesanías y plantas ornamentales para el hogar, con productos únicos y frescos.
En el stand de Yanina Rivas se puede encontrar ajuares, ropa y accesorios para bebé, todo en un solo lugar y de excelente calidad.
En el stand de Yanina Rivas se pueden encontrar ajuares, ropa y accesorios para bebés, todo en un solo lugar y de excelente calidad.
Zunilda González y Analia Roa de Caacupé exhiben su creatividad a través de artesanías en tela de algodón.
Zunilda González y Analía Roa, de Caacupé, exhiben su creatividad a través de artesanías confeccionadas en tela de algodón.

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