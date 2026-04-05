Operativo retorno: agilizan flujo vehicular en puntos críticos de la PY01

El flujo de vehículos sobre la ruta PY01 se mantiene ordenado. Miles de compatriotas retornan desde los departamentos de Paraguarí, Misiones, Itapúa y Ñeembucú hacia la capital del país y el departamento Central, generando un importante movimiento vehicular.

En ese contexto, los agentes de la Patrulla Caminera están abocados principalmente a ordenar y dirigir el tránsito, especialmente en zonas críticas como intersecciones con semáforos, a fin de evitar embotellamientos.

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El inspector principal Oscar Ferreira, responsible regional, explicó que en el distrito de Paraguarí cuatro agentes se encuentran apostados en un cruce semaforizado, donde realizan señalizaciones manuales para mantener la fluidez vehicular.

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Por su parte, el inspector principal Alberto Ramírez, jefe de base en Carapeguá, indicó que en este municipio tres agentes trabajan en el operativo, además de contar con una grúa para asistir a conductores en caso de inconvenientes.

Finalmente, señaló que el tránsito se mantiene fluido en el empalme de la ruta PY01 con el acceso a Nueva Italia, uno de los puntos de mayor circulación durante el retorno.