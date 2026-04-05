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05 de abril de 2026 - 10:56

Operativo retorno: estos son los 16 puestos donde no se paga peaje hoy

Tránsito nulo en el nuevo puente Héroes del Chaco.
Imagen ilustrativa: el peaje del Puente Héroes del Chaco es uno de los liberados hoy.

La Semana Santa culmina hoy con el Domingo de Pascuas y, como todos los años, se espera el operativo retorno a lo largo de las rutas. Al respecto, desde el MOPC anunciaron que hay 16 puestos de peaje en los que no se paga tarifa hoy.

Por ABC Color

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este domingo, día en el que termina la Semana Santa, se libera el cobro en los puestos de peajes administrados por la cartera estatal.

En total son 16 y la medida será aplicada a lo largo de hoy, 5 de abril, fecha en la que se espera un largo operativo retorno en varias rutas.

Con la medida se prevé evitar el “cuello de botella” entre los vehículos que circulan, aunque la gratuidad no rige para los puestos de peaje concesionados.

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Los 16 puestos liberados

La tarifa cero rige en estos 16 puestos de peaje:

  1. Remanso
  2. Itá
  3. Caapucú
  4. Iruña
  5. Trinidad
  6. Portal de Itapúa
  7. Tacuara
  8. Horqueta
  9. Emboscada
  10. 25 de Diciembre
  11. Pozo Colorado
  12. Guayaibí
  13. Río Verde
  14. Mayor Otaño
  15. Cruce Toledo (Mariscal Estigarribia)
  16. Puente Héroes del Chaco
Tarifa cero en 16 puestos de peaje del MOPC.
Tarifa cero en 16 puestos de peaje del MOPC.

Por otra parte, estos son los puestos concesionados, por lo que el peaje sí debe ser abonado:

  • Ypacaraí
  • Nueva Londres
  • Juan Manuel Frutos
  • Minga Guazú
  • Ecovía (Luque-San Bernardino).

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