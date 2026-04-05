Operativo retorno: estos son los 16 puestos donde no se paga peaje hoy

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que este domingo, día en el que termina la Semana Santa, se libera el cobro en los puestos de peajes administrados por la cartera estatal.

En total son 16 y la medida será aplicada a lo largo de hoy, 5 de abril, fecha en la que se espera un largo operativo retorno en varias rutas.

Con la medida se prevé evitar el “cuello de botella” entre los vehículos que circulan, aunque la gratuidad no rige para los puestos de peaje concesionados.

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Los 16 puestos liberados

La tarifa cero rige en estos 16 puestos de peaje:

Remanso Itá Caapucú Iruña Trinidad Portal de Itapúa Tacuara Horqueta Emboscada 25 de Diciembre Pozo Colorado Guayaibí Río Verde Mayor Otaño Cruce Toledo (Mariscal Estigarribia) Puente Héroes del Chaco

Por otra parte, estos son los puestos concesionados, por lo que el peaje sí debe ser abonado:

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Nueva Londres

Juan Manuel Frutos

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Ecovía (Luque-San Bernardino).

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