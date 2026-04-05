Operativo retorno: tránsito lento, pero fluido en la Ruta PY02

En el peaje, dos perceptoras están habilitadas para cobros en sentido Capital – Interior, mientras que seis operan en sentido Interior – Capital. Esta distribución permite mantener la circulación, aunque la densidad de vehículos provoca mayor lentitud en los desplazamientos, especialmente en los tramos cercanos al puesto de peaje.

La contravía se extiende desde el Km 42 hasta el Km 41 del peaje, aumentando la precaución entre los automovilistas. A pesar de que las condiciones climáticas son favorables, la mezcla de vehículos particulares y el transporte interdepartamental genera congestión y obliga a reducir la velocidad y respetar las señalizaciones.

El inspector Héctor Quintana destacó que el personal de tránsito se encuentra en puntos estratégicos para guiar y asistir a los conductores, así como para prevenir accidentes.

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Instan a tener precaución

También recomendó tener precaución en la ruta, planificar los viajes con anticipación, evitar maniobras riesgosas y mantener la calma al volante, recordando que la paciencia y el respeto a las normas de tránsito son clave para garantizar una circulación segura durante el feriado.

Con la llegada de visitantes a distintos puntos turísticos del área, se espera que el flujo vehicular continúe estable durante las próximas horas, por lo que las autoridades instan a extremar la prudencia y estar atentos a cualquier cambio en la circulación que pueda generarse en las próximas horas.

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