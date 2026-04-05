Operativo retorno: MOPC reporta movimiento “intenso y fluido” en peajes de Ecovía y Ypacaraí

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra realizando un seguimiento del flujo vehicular en el marco del “operativo retorno”. A través de sus cuentas oficiales, la institución informa que en los peajes de la Ecovía (Luque - San Bernardino) y Ypacaraí, el movimiento en la tarde de este domingo se mantiene “intenso y fluido”.

De acuerdo a los datos proporcionados por la institución, en el puesto de la Ecovía están habilitadas siete casetas con destino a la capital del país y una caseta con destino al interior.

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En tanto que en el peaje de Ypacaraí sobre la ruta PY02, hay seis casetas habilitadas en el sentido Ciudad del Este - Asunción y dos casetas en el sentido contrario.

En ese sentido, informan que se han implementado medidas para la agilización del paso de los vehículos, entre ellas el carril adicional, contravía y el cobro adelantado.

Cabe señalar que estos dos puestos son concesionados, por lo cual no están exentos del cobro de peaje a diferencia de aquellos que son administrados por el MOPC.

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