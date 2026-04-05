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05 de abril de 2026 - 17:39

Operativo retorno: MOPC reporta movimiento “intenso y fluido” en peajes de Ecovía y Ypacaraí

Movimiento en el peaje de Ypacaraí durante el operativo retorno
Movimiento en el peaje de Ypacaraí durante el operativo retornoMOPC

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) afirma que en la tarde de este domingo se tiene un movimiento “intenso y fluido” en los puestos de peaje de Ecovía y Ypacaraí, por donde pasan miles de vehículos que retornan de distintos puntos del interior hacia el área metropolitana luego de la pausa por Semana Santa.

Por ABC Color

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra realizando un seguimiento del flujo vehicular en el marco del “operativo retorno”. A través de sus cuentas oficiales, la institución informa que en los peajes de la Ecovía (Luque - San Bernardino) y Ypacaraí, el movimiento en la tarde de este domingo se mantiene “intenso y fluido”.

De acuerdo a los datos proporcionados por la institución, en el puesto de la Ecovía están habilitadas siete casetas con destino a la capital del país y una caseta con destino al interior.

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En tanto que en el peaje de Ypacaraí sobre la ruta PY02, hay seis casetas habilitadas en el sentido Ciudad del Este - Asunción y dos casetas en el sentido contrario.

En ese sentido, informan que se han implementado medidas para la agilización del paso de los vehículos, entre ellas el carril adicional, contravía y el cobro adelantado.

Cabe señalar que estos dos puestos son concesionados, por lo cual no están exentos del cobro de peaje a diferencia de aquellos que son administrados por el MOPC.

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