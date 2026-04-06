Crisis vial: Bello bacheó Asunción en Semana Santa, pero se “olvidó” de Eusebio Ayala

Luis Bello (ANR-cartista), intendente de Asunción, se jactó este lunes de que su gestión aprovechó la tregua de los días santos para bachear varias calles de la capital. “Durante la Semana Santa, la Dirección de Vialidad realizó más de 450 reparaciones en distintos puntos de la ciudad, aprovechando los días de menor tránsito y las condiciones favorables para trabajar”, posteó. Estas tareas, según él, buscaban brindar seguridad y facilitar la circulación a quienes transitan diariamente por la ciudad.

Pese al ruidoso autobombo oficial, el Lunes de Pascua trajo una realidad muy distinta para los asuncenos. La avenida Eusebio Ayala, principal vía de acceso y salida, parece haber sido omitida. Los conductores se toparon con un panorama desolador, que contradice los logros publicitados.

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En el cruce de Eusebio Ayala con Choferes del Chaco, el deterioro de la capa asfáltica es avanzado. Se observan múltiples baches de diversos tamaños, concentrados principalmente en los carriles laterales. El asfalto muestra signos claros de fatiga, dejando al descubierto la fragilidad de la infraestructura.

Muchos de estos pozos se encuentran actualmente llenos de agua estancada, ocultando su profundidad. Esta situación genera un peligro constante de daños mecánicos. El agua acumulada sugiere, además, graves deficiencias en el drenaje o posibles pérdidas de cañerías.

Crisis vial en Asunción: otro cruce peligroso

Unos kilómetros más adelante, todavía sobre Eusebio Ayala, en la intersección con la calle Jow Von Sastrow, la situación es alarmante. En este punto se registran baches de gran envergadura que llegan a cubrir casi todo el ancho de un carril. Este es un sector de altísimo tráfico, por donde circulan permanentemente buses y camiones de gran porte. La magnitud de los daños convierte el tránsito en una verdadera carrera de obstáculos peligrosos.

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ABC constató que en esta esquina, camiones de carga se inclinan peligrosamente al pasar por estos pozos. Los conductores deben realizar maniobras bruscas o reducir la velocidad drásticamente para avanzar. La desidia pone en riesgo no solo los vehículos, sino la integridad física de terceros en la zona. La falta de mantenimiento adecuado en este cruce estratégico es una amenaza pública inminente.

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El abandono no se limita a la calzada; los bordes de la avenida están prácticamente desintegrados. Se observa acumulación de sedimentos, piedras sueltas y restos de asfalto que dificultan el paso. El agua servida y turbia completa un escenario de insalubridad y descuido total en la vía pública. El paisaje urbano de una de las avenidas más importantes de Asunción es hoy una vergüenza.

La seguridad del peatón es nula en la esquina de Von Sastrow, donde existe un registro sin tapa. Este pozo abierto en plena vereda representa una trampa mortal para cualquier ciudadano. Por el alto flujo vehicular, un tropiezo aquí podría derivar en una caída fatal hacia la calzada.

Crisis y proselitismo

La crisis vial que atraviesa la capital no es nueva. La gestión de Bello arrastra una pesada herencia, de la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). La situación, sin embargo, en lugar de mejorar, se vuelve cada día más crónica. Las respuestas son simples “parches” para evitar las críticas.

Hace poco más de dos semanas, ABC reportó las pésimas condiciones en las que se encontraban avenidas fundamentales, como Aviadores del Chaco, Mariscal López, República Argentina o Choferes del Chaco. Tras la publicación, la gestión de Bello intervino solo la primera.

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Mientras la capital vive una devastación total de sus calles y avenidas, la gestión de Bello mantiene en la dirección de Vialidad a Ramón Nicolás Duarte Colmán, concuñado del concejal Nasser Esgaib (ANR-cartista), quien busca su reelección.

A fines de enero, en coincidencia con el inicio de la campaña proselitista del cartismo para las próximas elecciones municipales, los propios funcionarios de la dirección denunciaron el arreo para participar de los mítines políticos del candidato oficialista, Camilo Pérez (ANR-cartista).