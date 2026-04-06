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06 de abril de 2026 - 10:23

Jueza de Paz suspendida va a juicio oral por esquema de mafia de los pagarés

Carmen Analía Cibils, jueza de Paz suspendida, acusada por la mafia de los pagarés en el juzgado de Paz de La Encarnación.
Carmen Analía Cibils, jueza de Paz suspendida, acusada por la mafia de los pagarés en el juzgado de Paz de La Encarnación.

La jueza de Paz Carmen Analía Cibils (suspendida), funcionarios del Juzgado de Paz de La Catedral y varios abogados afrontarán juicio oral por estar presuntamente implicados en el esquema de la mafia de los pagarés. Una de las actuarias fue condenada a 2 años, en procedimiento abreviado, pero no irá a la cárcel.

Por ABC Color

Luego de varias jornadas de audiencia preliminar en uno de los procesos derivados del esquema mafia de los pagarés, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa que afrontan la jueza de Paz suspendida Carmen Analía Cibils Miñarro, por presunto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

El magistrado admitió la acusación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla y Jorge Arce, y envió a juicio oral también al exujier Jorge Montiel y el exactuario del juzgado de Paz de La Catedral Ricardo Cuevas, según informó a las partes este lunes.

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Por su parte, el juez de Garantías hizo lugar al procedimiento abreviado y condenó a la exactuaria Martina Elsa Rivela a 2 años de cárcel, pero con suspensión a ejecución de la pena. Es decir, la acusada no irá a prisión a cambio de la suma de G. 50 millones, en concepto de compensación.

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