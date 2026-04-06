Pobladores del noreste de Itapúa volverán a cerrar la ruta PY06 el miércoles ante la falta de respuestas de las autoridades

Ante las promesas incumplidas de las autoridades locales y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los pobladores de tres distritos del noreste de Itapúa llaman nuevamente a manifestarse este miércoles, desde las 8:00. La medida de fuerza se realizará en el kilómetro 127 de la ruta PY06, en el lugar conocido como Cruce Ayala.

El dirigente de los lugareños organizados, Víctor Marecos, mencionó que el pasado 20 de enero realizaron la primera manifestación. En esa ocasión estuvieron presentes el intendente Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), el senador Hernán David Rivas (ANR-HC) y el director de Caminos Vecinales del MOPC, ingeniero Guido Benítez.

Ante la promesa de que gestionarían la aprobación de los recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), levantaron el cierre de rutas. Según lo acordado, este proyecto debía iniciarse antes de Semana Santa, según lo prometido por el candidato a rekutu y su hijo senador, indicó Marecos.

No obstante, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, los afectados retomarán la medida de fuerza. Enviaron una nota a la ministra Claudia Centurión, a quien solicitaron que esté presente para explicar la situación a los manifestantes.

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Falta de respuestas

El dirigente manifestó que en estos días estuvo en conversación con el intendente Hernán Ysidro Rivas, quien le dijo, sin dar detalles, que el proyecto “estaba en gestiones”.

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Además, mencionó que viajó hasta la capital del país, donde logró reunirse con el vicepresidente Pedro Alliana (ANR-HC), quien también prometió “agilizar” la habilitación del código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del MEF, con el que se aprobaría la línea de crédito destinada a financiar la obra.

No obstante, esto tampoco avanzó, según detalló el dirigente de la zona. Por este motivo, los manifestantes decidieron retomar la medida de fuerza.

Tampoco descartaron la posibilidad de que la misma se extienda a otros días si no reciben respuestas de las autoridades competentes, según refirió Víctor Marecos.

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El proyecto

Se trata de un proyecto de asfaltado de 31 km entre el centro de Yatytay y el Cruce Ayala, que unirá las rutas PY06 y PY07. El mismo contempla una conexión de 7 km con el microcentro de Tomás Romero Pereira con el Cruce Guapoy.

En total serían 38 kilómetros de asfalto los que integran este proyecto. Los manifestantes, entretanto, también solicitan la adhesión de otros 11 kilómetros que faltan para completar el trayecto hasta el puerto de la compañía Bonanza.

Según los manifestantes, este proyecto beneficiaría a más de 10.000 personas de la zona, entre los distritos de Tomás Romero Pereira, Yatytay y Natalio.

El director de Caminos Vecinales del MOPC, ingeniero Guido Benítez, no respondió los mensajes telefónicos en los que solicitamos detalles sobre el proyecto. Permanecemos abiertos en caso de que desee referirse al caso.