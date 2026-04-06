Semana Santa: más de 3.500 pacientes fueron atendidos en el IPS

Durante el reciente feriado largo de Semana Santa, la red asistencial del Instituto de Previsión Social (IPS) enfrentó una alta demanda de pacientes. Sumando las atenciones del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi y la Unidad de Emergencias Médicas de Adultos del Hospital Central, se brindó asistencia a un total de 3.481 asegurados.

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Este flujo masivo puso a prueba la capacidad operativa de los centros, donde el personal de blanco trabajó bajo el sistema de triaje para garantizar que los casos con riesgo de vida fueran priorizados, logrando dar respuesta tanto a patologías crónicas como a urgencias accidentales y cuadros infecciosos.

Hospital Ingavi: intensa actividad por enfermedades respiratorias

El Hospital Ingavi fue uno de los puntos de mayor concentración, con un total de 2.842 pacientes atendidos entre sus áreas de adultos y niños.

En la Urgencias Adultos se registraron 2.145 pacientes. Predominaron los cuadros infecciosos y coronarios, mientras que la atención polivalente cubrió especialidades como Traumatología, Urología y Oftalmología.

En Urgencias Pediátricas el servicio asistió a 697 menores de edad, con una marcada prevalencia de enfermedades respiratorias estacionales. Además, se coordinaron ocho traslados críticos por apendicitis aguda y neumonías.

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Desde el IPS se destacó el esfuerzo del personal médico, debido a que en turnos de 12 horas, cada profesional llegó a atender a más de 60 personas, pudiendo superar los 100 pacientes en jornadas de 24 horas.

Hospital Central: emergencias y cirugías de urgencia

Por su parte, el Hospital Central asistió a 639 pacientes entre el miércoles y el domingo de Semana Santa, destacándose la complejidad de los casos ingresados.

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De las atenciones realizadas, se identificaron 4 Códigos Rojos (prioridad inmediata) y 40 Códigos Naranja, lo que demuestra la gravedad de los cuadros que ingresan a este centro de referencia. Se realizaron 96 cirugías de urgencia.

Asimismo, los servicios de Traumatología (32 casos), Ginecología (24), Otorrinolaringología (23) y Oftalmología (16) mantuvieron una dinámica constante. Además de los 94 pacientes con síntomas respiratorios, se registraron numerosos casos de cefalea (66), dolor abdominal (45) y cuadros gastrointestinales como diarrea y vómitos, estos últimos con mayor incidencia durante el domingo.

El reporte señala también la atención de 25 pacientes con politraumatismos, reflejando el impacto de los accidentes de tránsito durante los días festivos.