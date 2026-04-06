Ykua Pa’i de San Lorenzo en estado de abandono pese a millonaria inversión

Pobladores del barrio San Rafael de San Lorenzo, que solían ser habitués del Parque Surgente Ykua Pa’i, denunciaron el total estado de abandono del parque. El crecimiento de malezas, la falta de mantenimiento de los jardines —donde la Municipalidad plantó especies invasoras— y el descuido del césped demuestran la falta de interés de las autoridades locales hacia el sitio.

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Denuncian también que los camineros y las áreas de juegos infantiles presentan un estado de total dejadez, al igual que la zona de esparcimiento, donde las sillas de concreto están fisuradas e incluso tiradas en el suelo.

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Gregorio Santamaría, lugareño, relató que antes las mujeres iban al lugar a lavar la ropa, y que el agua que salía era cristalina, sirviendo incluso para que los animales pudieran beber. Actualmente, según relató, el lugar es frecuentado por adictos y trabajadoras sexuales.

“Se recuperó el lugar, pero el ykua quedó taponado; la zona donde el agua salía de manera natural fue alterada y desviada a otra parte. Además, el lugar está muy abandonado, no tenía que ser así. Siempre está sucio, descuidado, no hay plantas lindas. Pensamos que con la intervención de la Municipalidad iba a estar mejor, pero no es así”, refirió Gregorio Santamaría.

El lugar fue intervenido por la Municipalidad de San Lorenzo, bajo la gestión de Felipe Salomón (ANR-HC), quien busca su reelección. En 2022, el proyecto fue presentado como el resurgimiento del abandonado Ykua Pa’i, pero luego de los trabajos que comenzaron en 2024, el lugar quedó a la deriva.

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El monto invertido en el sitio fue de G. 747.121.530, y la firma encargada de las obras fue Construtex SA, representada por José Zelaya. Según el contrato que figura en el ID 416548 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se realizó la construcción, reconstrucción, remodelación y reparación de inmuebles.

Hay un jardinero

El intendente Felipe Salomón respondió que el lugar cuenta con un jardinero, pero que las personas no cuidan del recinto. “Lastimosamente, la gente tampoco ayuda; el lugar cuenta con un jardinero y hacemos todo lo que podemos”, afirmó.