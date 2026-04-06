Desagüe del Abasto cumple 2 años: madres y niños caminan entre zanjas abiertas

La zona de obras del fallido desagüe pluvial del Abasto, proyecto que está por cumplir dos años desde su palada inicial, ofrece hoy un paisaje de abandono extremo y peligro constante.

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Tres semanas después de que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), prometiera retomar los trabajos, sobre Epifanio Méndez Fleitas y Aztecas, hay zanjas, montículos de arena y estructuras de hormigón abiertas, rodeadas por precarias cintas de seguridad. El avance de los trabajos sigue esperando.

En Méndez Fleitas, la calzada es puro polvo y arena, marcada por profundas huellas de neumáticos de vehículos. Hay restos de mallas, maderas viejas y bolsas de arena rotas que se amontonan frente a las casas, bloqueando los accesos. La falta de señalización adecuada convierte cada caminata en un riesgo, especialmente para quienes llevan niños en brazos.

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“La calle está cerrada desde el año pasado; nos dijeron que la obra duraría seis meses, pero nada ocurrió”, relató Belén González, vecina de la zona. Agregó que, aunque el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), prometió retomar los trabajos el 16 de marzo, desde entonces en la zona no se apareció un solo tractor o personal trabajando.

El proyecto del desagüe pluvial del Abasto (cuenca Itay), fue adjudicado por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones. Hasta la fecha, el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) indica que ya se habrían pagado unos G. 23.792 millones.

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Desagüe del Abasto: contribuyentes no tienen la culpa

Belén González, vecina del barrio, reclamó la desidia de las autoridades municipales, que permitieron que el proyecto esté paralizado tanto tiempo por falta de pago a las contratistas. “Nosotros no tenemos porqué pagar el incumplimiento”, dijo.

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Su reclamo es el de muchos comerciantes del barrio San Pablo que viven el día a día y ven sus negocios morir. El aislamiento forzado por las obras inconclusas está asfixiando la economía de las familias que dependen de la zona. Sobre Aztecas, la mayoría de las casas y locales están a la venta o en alquiler.

La zozobra aumenta al considerar la integridad física de los más pequeños, quienes deben caminar cerca de las zanjas abiertas en las veredas. “Tengo miedo de caerme y la municipalidad no me va a pagar nada si me rompo algo”, advierte con preocupación la vecina.

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El proyecto es uno de los que el exintendente Rodríguez prometió con los bonos G8 (2022) de G. 360.000 millones, pero no concluyó. De los 8 proyectos prometidos con aquella emisión, apenas empezó 4 y no terminó ninguno. El dinero fue desviado a salarios y hoy los proyectos deben ser financiados con impuestos. Rodríguez quiere volver a ser concejal.

Aunque la Municipalidad de Asunción alega un avance del 50%, los mapas presentados ante la Junta Municipal cuentan una historia muy diferente. En realidad, solo 11 cuadras de las 38 previstas han sido concluidas, dejando la mayor parte del proyecto en el papel. Otras 7 cuadras están intervenidas y a medio terminar, mientras que 20 siguen esperando que las máquinas lleguen.

Dos años de incumplimiento

El proyecto de desagüe pluvial del Abasto (cuenca Itay) tuvo su palada inicial el 10 de abril de 2024, en un acto que contó con la participación del exintendente Rodríguez, algunos concejales, además del actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-cartista), hoy distanciado de Rodríguez y a quien este último califica de “Judas”.

En el acto, en el que también se dio inicio al desagüe pluvial del barrio San Pablo (cuenca Lambaré), la comuna había prometido una ejecución en un plazo de un año y medio y un beneficio para alrededor de 22.000 ciudadanos de Asunción.

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La intervención a la gestión de Rodríguez, entre junio y agosto del año pasado, a cargo de Carlos Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, el exintendente desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 que debían ser para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

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Nenecho renunció en agosto, ante la inminencia de su destitución y la presentación del contundente informe sobre su gestión. A la fecha, sobre su administración pesan al menos 8 causas penales, entre ellas una acusación por lesión de confianza y asociación criminal, en la causa de los “detergentes de oro”. Con todo, él es nuevamente precandidato a concejal de Asunción.