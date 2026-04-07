Buscan familia acogedora para un niño de 7 años: estos son los requisitos

Según la información publicada en las redes oficiales del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) se necesita una familia acogedora para asumir el cuidado transitorio de un niño de 7 años, garantizando un entorno seguro, estable y respetuoso de sus derechos, con especial atención a sus necesidades específicas de salud y desarrollo.

Este niño en particular presenta condiciones de salud que implican acompañamiento permanente, controles médicos periódicos y acceso a servicios especializados de atención y rehabilitación. La frecuencia de estas atenciones podrá variar según la evolución y requerimientos específicos, explican.

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Las familias interesadas en brindar acogida a este pequeño recibirán los detalles completos sobre su situación de salud. Para ello, pueden contactar con la Dirección de Cuidados Alternativos (DICUIDA) al 021 207 161 int. 7063; o bien, comunicarse al correo acogimientofamiliar@minna.gov.py.

¿Qué es una familia acogedora?

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia explica que una familia acogedora es aquella que ofrece un hogar temporal a un niño, niña o adolescente que necesita apoyo en un momento complicado luego de la separación de su entorno. Es un acto de generosidad que les permite vivir en un ambiente cariñoso mientras se trabaja en su situación familiar.

¿Qué se necesita para ser familia acogedora?

Tener entre 25 y 65 años de edad

No tener intenciones de adoptar

Participar del proceso de evaluación a familias (completar formularios, entrevistas presenciales y virtuales, test psicológicos)

Presentar documentación personal

Tener apertura para trabajar con el equipo técnico y familia de origen del niño, niña o adolescente (contactos telefónicos, visitas)

Si querés postular a tu familia, completá este formulario: https://familiasdelaguarda.minna.gov.py/formulario-para-familia-acogedora/

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