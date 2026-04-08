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08 de abril de 2026 - 17:01

Buses en Asunción: Junta autoriza que San Isidro asuma itinerario de la Línea 16-2

Rose Marie González (i), vocera de los vecinos afectados por el retiro de la Línea 16-2, que lograron hoy que San Isidro asuma el itinerario.
Rose Marie González (i), vocera de los vecinos afectados por el retiro de la Línea 16-2, junto con una de sus vecinas. Hoy lograron que San Isidro asuma el itinerario de transporte público.Luis López Nery Huerta

Vecinos de Asunción que dependían de la Línea 16-2, que dejó de operar recientemente, obtuvieron la aprobación de la Junta Municipal para que una empresa del área metropolitana cubra el itinerario. Esperan que el intendente, Luis Bello (ANR-HC), y su Gabinete no pongan trabas y les permitan recuperar un transporte público digno.

Por Luis López Nery Huerta

Vecinos de Madame Lynch, Salvador del Mundo y Mbocayaty, de Asunción, obtuvieron el acuerdo de la Junta Municipal para que la empresa San Isidro, proveedora del servicio de transporte público en el área metropolitana, asuma el itinerario abandonado de la Línea 16-2. Esta ruta pertenecía a la firma La Unión, la cual cesó totalmente sus operaciones.

La comunidad de estos barrios enfrentaba una crisis de transporte desde que la antigua empresa dejó de operar. Los pobladores debían caminar largas distancias o realizar transbordos costosos para llegar a sus destinos. Esta carencia persistía incluso tras el aumento del pasaje interno, aprobado por la Junta Municipal a finales del año pasado, con la excusa de salvar a la Línea 16-2.

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Rose Marie González, vocera de los vecinos, calificó este logro como una auténtica “batalla ganada”. La aprobación se consiguió gracias a la presión ciudadana y una nota respaldada por numerosas firmas, dijo. Los concejales finalmente “vieron la luz” sobre la desesperante necesidad de transporte en estos barrios capitalinos, agregó.

Colectivos de la Línea 16.2, de la empresa La Unión S.R.L. podrían sufrir un cambio de itinerario que los alejaría del barrio Salvador del Mundo. El motivo es el estado de la calle Gómez Brizuela.
Colectivos de la Línea 16.2, de la empresa La Unión S.R.L., que dejaron de operar este año, pese a la suba del pasaje interno en Asunción.

González explicó que San Isidro fue la única compañía que aceptó las condiciones. Explicó que la nueva empresa se comprometió a ingresar una flota de 25 buses para la zona. El costo del servicio convencional se mantendrá en G. 2.800, mientras las unidades con aire acondicionado cobrarán una tarifa de G. 3.400.

Internos de Asunción: Protección de empresas fantasmas

La vecina denunció que anteriormente solo recibían promesas de la comuna, cuyo interés era la protección de “empresas fantasmas”, mientras los ciudadanos sufrían la falta de movilidad.

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Aunque los concejales dieron luz verde, el ingreso de los buses requiere el visto bueno del intendente, Luis Bello (ANR-HC), para concretar la autorización ejecutiva.

Los pobladores dijeron que mantienen la esperanza de que el director de Tránsito, Vicente Cappello, con quien tuvieron varios roces en el proceso, no interfiera.