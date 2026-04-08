Choque fatal en Ñemby: lo que relató el chofer del camión cisterna

Alrededor de las 5:30 de este miércoles ocurrió un accidente fatal sobre la Ruta PY01 a la altura de la ciudad de Ñemby, donde un vehículo repartidor terminó impactando de forma violenta contra un camión cisterna que se encontraba aguardando en un cruce semafórico ubicado en la intersección con la calle 29 de Septiembre.

Como consecuencia del choque, falleció el conductor del vehículo de menor porte, que fue identificado como Lucas Ariel Fleitas Torres. El mismo se encontraba en compañía de un menor de edad de 17 años, que afortunadamente resultó ileso pese a la aparatosidad del choque.

El comisario Yamil Ruiz Díaz, jefe de la Comisaría 58ª de Ñemby, señaló que, según los datos preliminares recogidos en el lugar, el furgón embistió contra la parte trasera del camión de mayor porte que se encontraba detenido en el sitio esperando que el semáforo lo habilitara a seguir su marcha.

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El cisterna era conducido por un trabajador de nacionalidad boliviana de nombre José Carlos Villagómez Carrasco, quien quedó en calidad de demorado y será llevado a la base de la Patrulla Caminera para que se le practique el alcotest.

En conversación con los medios, el hombre relató que pudo ver con vida aún al conductor del vehículo repartidor que quedó atrapado tras el choque, pero cuando llegaron los servicios de emergencia ya no pudieron hacer mucho, pues el trabajador falleció.

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Comentó que no llevaba carga en su camión y señaló también que el semáforo ubicado en el lugar no tiene una buena visibilidad.

“Yo me detuve por el semáforo, porque se puso en rojo. Es un semáforo que no es muy visible, pero yo estuve parado y cuando ya sentí el impacto me hizo avanzar, porque el camión no estaba enganchado ni bloqueado. Estaba solo yo pisando freno, pero el impacto me hizo soltar un poco el freno”, contó.

El extranjero indicó que se dedica a este trabajo desde hace al menos ocho años y es la primera vez que se ve involucrado en este tipo de accidente. Dijo que ya pudo comunicarse con otros colegas suyos que se encuentran en San Antonio.

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