Defensa de Banco Atlas niega revés judicial y denuncia “sesgo mediático”

Según un medio de comunicación ligado presuntamente al cartismo, la Justicia ratificó la validez de la imputación y fijó la audiencia de medidas cautelares para el próximo 15 de abril, en el marco del caso que enfrenta el Banco Atlas por supuesto lavado de dinero. En la causa, el querellante es la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez.

El abogado del banco, Rodrigo Yódice, cuestionó esa publicación y denunció un “sesgo” informativo. Además, acusó al medio de ejercer presión mediática sobre los actores judiciales que intervienen en el proceso.

Yódice sostuvo que la decisión del juez Humberto Otazú, quien rechazó los recursos presentados por la defensa, no constituye un revés judicial. Explicó que se trata de una cuestión estrictamente procesal que será analizada en segunda instancia por un Tribunal de Apelación.

“Ayer, el magistrado no hizo lugar a nuestro planteamiento y manifestó que, a su criterio, están dadas las condiciones para avanzar en medidas cautelares y da una pseudo fundamentación total y absolutamente criticable por parte de nuestra defensa que va a ser objeto de una revisión por parte de un Tribunal de Apelación. Dijeron que el juez ratificó la imputación, pero poco favor se hace cuando, con un sesgo periodístico, se malinforma”, apuntó.

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Defensa de Banco Atlas niega maniobras dilatorias

En relación con los recursos planteados, Yódice rechazó que se trate de acciones dilatorias, como sostienen sectores vinculados al cartismo. Afirmó que se trata de herramientas legales contempladas en la Constitución Nacional y en las normas vigentes.

“Estamos haciendo uso de los resortes legales que tenemos a fin de evitar que la arbitrariedad se siga enseñorando en este proceso”, dijo.

Asimismo, sostuvo que la defensa no solo enfrenta a la Fiscalía y a la querella, sino también a una pérdida de imparcialidad en instancias del Poder Judicial.

“Desde el punto de vista mediático de un sector (cartismo) es una derrota, pero desde la realidad del proceso son incidencias propias de este tipo de discusiones que en el caso nuestro hemos planteado, el juez dijo que no le parece y ahora va ser sujeto de una revisión de un Tribunal de Apelación”, declaró.

Insisten en inexistencia de hecho punible

El abogado agregó que la resolución del magistrado no aborda el fondo del caso, sino aspectos accesorios del proceso.

“Esto no hace al fondo de la cuestión, no hace al hecho objetivo que nos ratificamos que Banco Atlas y quienes lo representan han cometido un hecho punible y menos de lavado de activos con relación a este caso en particular. Muy por el contrario, lo que estamos planteando está echando luz a lo que está ocurriendo”, dijo.

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Yódice expresó que se demostrará que ni el Banco Atlas ni sus representantes incurrieron en hechos punibles y advirtió que la arbitrariedad no prevalecerá en el caso.

Alejandro Domínguez ataca a adversario políticos

La Conmebol se presenta como supuesta víctima de irregularidades vinculadas al lavado de activos durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz. Sin embargo, para la defensa del Banco Atlas, la querella es solo un "granito"en comparación con los verdaderos perjuicios que podría tener el ente sudamericano.

Además, los abogados de la entidad financiera agregan que Alejandro Domínguez se centra en adversarios políticos en lugar de perseguir irregularidades económicas más relevantes que sufrió la Conmebol. En este caso, ataca al grupo ABC debido a publicaciones periodísticas en su contra.