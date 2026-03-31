IPS: ¿Qué pasó con los médicos que amputaron la pierna equivocada a don Ramón?

El 9 de julio de 2022 quedó marcado como uno de los capítulos más oscuros de la medicina en el Instituto de Previsión Social (IPS). Lo que debía ser una cirugía para garantizar la calidad de vida de don Ramón Samudio, quien había ingresado al Hospital Central por una trombosis en la pierna derecha, se convirtió en una pesadilla: le amputaron la pierna izquierda.

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Aquel error —justificado por el IPS como un “plan de rescate” y un “error de comunicación”— derivó en una segunda cirugía días después, para extirpar el miembro correcto, dejando al hombre sin ambas extremidades.

Hoy, mientras don Ramón lucha contra nuevas complicaciones de salud en una cama del Hospital Central, el escenario para los profesionales que estuvieron en aquel quirófano y cercenaron un miembro errado, se da como si nada hubiera pasado.

IPS: el presente de los especialistas

A pesar de la gravedad del incidente, la justicia paraguaya decidió, a través del juez Mirko Valinotti, en agosto de 2023, desestimar la denuncia por lesión grave. Esta decisión permitió que los médicos continúen con sus carreras dentro de la previsional.

El doctor César Elías Bavera Servín actualmente es médico de planta en el Hospital Ingavi. Se alejó de las cirugías principales por voluntad propia y se dedica a la docencia y a la medicina del dolor.

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El doctor Hugo Aníbal Cáceres Quiñónez continúa en el Hospital Central. Cumple funciones los martes en el área de Ortopedia Infantil y, a diferencia de Bavera, sigue operando.

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La anestesióloga Romina Fleitas, por su parte, mantiene su cargo en el Hospital Ingavi, además de prestar servicios en otras unidades. El doctor Gustavo Cabrera, en aquel entonces residente, hoy ya es especialista en Ortopedia Infantil y se desempeña como médico de guardia en el Hospital Central, mientras que el doctor Alber Giménez, también residente médico en aquel momento, terminó su formación en Ortopedia Infantil, pero es el único que actualmente se encuentra fuera del sistema del IPS, tras ser desvinculado.

Don Ramón y el “dolor” que no cicatriza

Para la familia Samudio, estos traslados y estas continuidades laborales, son una bofetada. Blanca Samudio, hija de don Ramón, relató a ABC TV que el proceso judicial fue una carrera de obstáculos diseñada para el desgaste. Afirmó que los protocolos se ignoraron y que el historial clínico fue “maquillado” posteriormente para encubrir la negligencia.

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“No podemos dejar que nos pisoteen. Nosotros somos los patrones del IPS, ellos son nuestros empleados, pero uno viene acá como si viniese a mendigar atención”, sentenció Blanca con firmeza.

Un hombre que “perdió la alegría”

Detrás de los nombres de los médicos y los expedientes judiciales, está la realidad de don Ramón. Antes del incidente, era un hombre activo y entregado a sus nietos. Tras la cirugía, la depresión y la “vergüenza” de haber perdido ambos miembros inferiores, lo recluyeron durante un año bajo tratamiento psicológico.

Aunque su familia destaca su fortaleza excepcional, las secuelas físicas no dan tregua. Actualmente, don Ramón se encuentra nuevamente internado por complicaciones derivadas de aquellas intervenciones.

Ante la aparición de nuevos casos de presunta negligencia médica en el IPS, como la extirpación de la mama equivocada en una paciente oncológica, Blanca instó a otras familias a no guardar silencio. La advertencia de los Samudio es un grito de alerta para todos los asegurados: mientras no existan castigos ejemplares y la “protección institucional” siga blindando a los profesionales, el quirófano del IPS seguirá siendo, para muchos, un territorio de incertidumbre y riesgo.