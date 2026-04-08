Interna cartista: oficialistas “trancan” a Bello la venta de tierras municipales

En la sesión ordinaria de este miércoles, la mayoría cartista en la Junta Municipal de Asunción bloqueó al intendente Luis Bello (ANR-cartista) la enajenación de cuatro inmuebles municipales. La decisión, que envió los proyectos de vuelta a la Comisión de Hacienda, dejó al descubierto graves fricciones internas en el oficialismo. El episodio se da en medio de la escalada de la campaña para las próximas elecciones internas municipales, el 7 de junio.

El concejal Miguel Sosa (ANR-cartista) fue el principal defensor de los pedidos de venta, argumentando la necesidad de recaudar fondos para la comuna. Sin embargo, fue su propio colega de bancada, Juan Carlos Ozorio (ANR-cartista), quien lideró varios de los pedidos de postergación. Ozorio solicitó un “mejor análisis” de los expedientes, desafiando abiertamente la postura y los intereses de la Intendencia.

Lea más: Asunción: critican “oscurantismo” de acuerdo de Luis Bello con bonistas

Entre los inmuebles cuya venta quedó estancada figura una propiedad en el distrito de Santísima Trinidad, solicitada por una firma del rubro de las farmacias. Valuado en G. 2.800 millones, este fue el caso que generó más críticas por supuestos precios por debajo del valor de mercado.

El concejal independiente Javier Pintos (ANR-independiente), calificó el monto como un “regalo” y sugirió que el valor real ronda los G. 3.800 millones. Sosa insistió en que la empresa ocupa el sitio hace años sin pagar, pero no convenció a sus pares. En total, el oficialismo pretendía recaudar alrededor de G. 5.000 millones con estas transacciones.

Interna cartista: “palos a la rueda”, acusó Sosa

La interna subió de tono cuando Sosa acusó a sus colegas de poner “palos a la rueda” a la gestión de recaudación municipal. Les reclamó por no participar en las reuniones de comisión y luego frenar los dictámenes en el pleno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mañana es la (reunión de la) comisión de Hacienda. Vamos a dejarnos de la campaña y vamos a trabajar un poco. Todo es vuelta a comisión. Qué pio vamos a hacer si ustedes no participan de la comisión. Todos los dictámenes vamos a estar pidiendo una vuelta a comisión”, reclamó.

Lea más: “Sufrís de amnesia”: Nenecho señala a Bello como cómplice de su gestión

Desde la oposición, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) advirtió sobre la “peligrosa” cantidad de pedidos de venta en pleno año electoral. Cuestionó la falta de transparencia y comparó la situación con el polémico manejo de los bonos municipales antes de elecciones durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).