Asunción: critican “oscurantismo” de acuerdo de Luis Bello con bonistas

El concejal Humberto Blasco (PLRA) denunció este miércoles el oscurantismo imperante en el acuerdo anunciado por el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista) con los bonistas municipales. El convenio patea el vencimiento de G. 120.000 millones en intereses que debía pagar la comuna en 2026, para marzo de 2027, a cambio del pago de G. 90.000 millones de intereses vencidos en 2025.

Aunque el pacto se hizo público ayer, martes, la “propuesta de acuerdo de pago y reordenamiento financiero presentado por la firma Valores Casa de Bolsa SA en su carácter de representante de los tenedores de bonos emitidos por la Municipalidad en administraciones anteriores”, recién ingresó formalmente a la Junta Municipal en la sesión ordinaria de hoy. Esta situación generó malestar en la oposición, que cuestionó la falta de información oficial sobre las cláusulas y compromisos asumidos.

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“Lamento que (Luis Bello) no nos haya hecho partícipe de las negociaciones y las condiciones que se acordaron para este arreglo con los acreedores”, afirmó Blasco. En su carácter de órgano contralor, la corporación legislativa no fue incluida en los procesos previos ni en la redacción técnica del convenio anunciado.

Blasco advirtió sobre los eventuales costos financieros que este diferimiento de deuda acarreará para las ya golpeadas arcas de la comuna capitalina. “Diferir implica un costo financiero”, remarcó, cuestionando la legalidad de asumir nuevos recargos por una deuda que debió ser cancelada este año. El concejal teme que la acumulación de intereses termine por asfixiar el presupuesto destinado a servicios básicos y obras necesarias.

Acuerdo con bonistas: pesada carga para próximo intendente

Blasco criticó también que el convenio traslade una pesada carga financiera al siguiente Gobierno municipal y, por consiguiente, a los contribuyentes. Para el edil, el pacto compromete directamente el presupuesto de las futuras autoridades, que serán electas en octubre y asumirán en noviembre, limitando seriamente su capacidad de gestión.

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El concejal calificó de irresponsable la política de “patear” compromisos de corto plazo hacia una administración que todavía no ha sido instalada. “Si no podemos cancelar en cuotas, imagínense si vamos a poder cancelar en un solo pago”, remarcó.

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Ante la posibilidad de un trámite acelerado en la Junta Municipal, Blasco pidió a sus colegas que no se intente una aprobación apresurada. “Espero que no se trate sobre tablas este asunto, porque merece un estudio minucioso jurídico, económico y financiero”, enfatizó el edil liberal.

Blasco consideró que un análisis superficial del documento sería un despropósito absoluto, que haría responsables a los ediles de cualquier irregularidad futura. En la sesión, solicitó formalmente al presidente, Arturo Almirón (ANR-disidente) que el convenio sea remitido de inmediato a la Comisión de Hacienda, que sesionará mañana, jueves, para que los concejales puedan analizar a profundidad el asunto.

Balance 2025: redujeron días de análisis, dicen

Por otro lado, antes de la sesión de la Junta, Blasco reiteró su denuncia de una grave reducción del tiempo disponible para realizar el análisis técnico del balance 2025. El documento recién tuvo entrada ante el pleno este miércoles y, de no apresurarse el trámite burocrático, se correría traslado a la Comisión de Hacienda recién la próxima semana.

“Se perdieron ya prácticamente 10 días valiosos, porque solamente podemos trabajar los días hábiles. Para mañana hay una convocatoria de la Comisión de Hacienda. Espero que sea para ya recibir oficialmente el balance y la rendición de cuentas e iniciar el estudio correspondiente de estos documentos”, reclamó.

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Este informe anual abarca los últimos meses -de enero a junio- de la cuestionada gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Durante su mandato, se consumó el desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8, que debían ser para obras, a gastos corrientes, en su mayoría salarios. Carlos Pereira, interventor -entre junio y agosto de 2025- confirmó que el desvío se produjo mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”.

El balance incluye además los dos meses que duró la intervención a la gestión de Rodríguez y los primeros meses, de agosto a diciembre, de la actual gestión. Bello asumió en agosto, luego de la renuncia de Nenecho, presionado por los resultados de la intervención. El concejal teme que la compresión temporal para el análisis del tema busque forzar una aprobación automática por sanción ficta ante el vencimiento legal, el 30 de abril. De ingresar a la Comisión mañana, solo quedarían 15 días hábiles para el estudio de un documento de “enorme complejidad técnica”.

Chicanas

Blasco ya venía denunciando desde hace al menos dos semanas, la intención deliberada del oficialismo, mediante maniobras burocráticas y “chicanas”, como la declaración de asueto el pasado miércoles, de dificultar el control que le corresponde a la Junta sobre la gestión del intendente.

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El edil añadió que, a la complejidad del documento se suma la frecuente falta de respaldo documental básico que acompañen a los informes. Indicó que esto obliga a los integrantes de la Comisión de Hacienda a realizar una segmentación de cuentas y enfrentar trabas burocráticas para obtener los comprobantes.

Esta situación pone a los concejales a hacer un trabajo contrarreloj para detectar posibles irregularidades en el uso de fondos municipales. La falta de documentación completa suele generar demoras en la provisión de los datos por parte de las dependencias de la Intendencia, que alarga el proceso de revisión legislativa exhaustiva.